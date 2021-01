Duńczycy mają swoją narodową trenerkę i jest nią Mia Sand, która fizycznie nie mogłaby się bardziej różnić od Chodakowskiej czy Lewandowskiej.

Zdjęcie Mia Sand prezentuje bardzo kobiecy typ sylwetki sportowej /Instagram

Mia Sand to postawna blondynka o posągowych kształtach. Wydatny biust, mocne wcięcie w talii, potężne uda i pośladki - to nie do końca brzmi jak opis sportsmenki, prawda?

A jednak, Mia to narodowy skarb Duńczyków, jedna z najbardziej znanych trenerek personalnych i modelek fit.

Mia Sand zawsze była wysoką dziewczyną z krągłościami. Jak większość dziewcząt w jej wieku, miała trudności z zaakceptowaniem wagi, ponieważ jej koleżanki były o wiele szczuplejsze.



Zaczęła chodzić na siłownię, gdy miała 25 lat. Szybko zakochała się w treningu siłowym. Jej trener nauczył ją, że nie ma drogi na skróty i wiele zależy od tego, co siedzi w naszej głowie, by być zdyscyplinowaną, aby osiągnąć swój cel. Bazując na własnych doświadczeniach, teraz zachęca młode kobiety, które nie są zadowolone ze swoich kształtów, aby zaczęły trenować, by zbudować wymarzoną sylwetkę.



I choć jej figura odbiega od kanonów prezentowanych przez Chodakowską czy Lewandowską, urodziwą Dunkę obserwuje na Instagramie aż 2,3 mln fanów, a zachwyty pod jej zdjęciami nie mają końca.

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

