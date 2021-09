Międzynarodowy Dzień Kawy: Kiedy wypada?

Dla wielu osób dzień bez kawy jest czymś niewyobrażalnym. To nie tylko sposób na poranne rozbudzenie, ale także chwilę popołudniowego relaksu. 29 września obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kawy. Dla miłośników tego napoju to zdecydowanie okazja do świętowania.

Zdjęcie Spożywanie kawy może działać pobudzająco na umysł, zwiększać pamięć krótkotrwałą i ułatwiać koncentrację / 123RF/PICSEL