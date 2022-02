Jaki jest cel Międzynarodowego Dnia Prezerwatywy?

Chociaż aktywność seksualna to nieodłączny element naszego życia, to warto podkreślić, że to bezpieczny seks powinien nas najbardziej interesować. Cel Międzynarodowego Dnia Prezerwatywy to przede wszystkim zwiększanie świadomości dotyczącej używania prezerwatyw oraz uprawiania bezpiecznego seksu przez cały czas.



Międzynarodowy Dzień Prezerwatywy to przypomnienie, jak ważne jest zabezpieczanie się podczas stosunku. Wszystko po to, by edukować nie tylko o metodach zapobiegania ciąży, ale także o zagrożeniach związanych z chorobami przenoszonymi płciowo.



Kim był Julius Fromm?

Julius Fromm przyszedł na świat w 1883 roku. Urodził się w żydowskiej rodzinie w Koninie, jednak jako 10-latek wyemigrował z rodziną do Berlina. To tam poślubił ukochaną oraz zajął się produkcją i sprzedażą perfum i wyrobów gumowych.

Gdy Julius Fromm zaczął prowadzić swoją działalność, nastał czas, gdy sfera seksualności przestała być tematem tabu i coraz więcej osób zaczęło otwierać się na nowe doznania. To doprowadziło do tego, że w 1916 roku Julius Fromm wynalazł i opatentował sposób produkcji nowoczesnej bezszwowej prezerwatywy.



Obecnie chemik polskiego pochodzenia jest uznawany za wynalazcę prezerwatyw z lateksu. Śmiało można powiedzieć, że zrewolucjonizował życie seksualne wielu osób.



Prezerwatywy Juliusa Fromma. Od zwierzęcych jelit do lateksu

Wbrew pozorom pierwsze prezerwatywy pojawiły się znacznie wcześniej niż w 1916 roku. Już w Starożytnym Egipcie istniała ta metoda antykoncepcji, jednak znacznie różniła się od współczesnej formy. Do wykonywania prezerwatyw wykorzystywano zwierzęce jelita lub pęcherze ryb. Można się domyślić, że nie pomagało to partnerom czerpać pełnej przyjemności ze stosunku.



Do produkcji prezerwatyw po raz pierwszy wykorzystano lateks pod koniec XIX wieku. Za tym wynalazkiem stał Charles Goodyear. Chociaż mogłoby się wydawać, że tym razem prezerwatywy przestały być niekomfortowe, to dalej potrzebowały większego dopracowania. Nie dość, że były wykonane z grubej gumy, to do tego miały szwy. Chociaż prezerwatywy spełniały swoją funkcję, to satysfakcja z seksu nadal była kwestią dyskusyjną.



Nic więc dziwnego, że bezszwowe prezerwatywy zostały docenione w tak krótkim czasie. Cienki, rozciągliwy lateks przypadł do gustu większości osób, a Fromm stał się wiodącym producentem prezerwatyw. Najpierw miał je dostarczać niemieckiej armii, a po czasie przełomowe prezerwatywy znały całe Niemcy.



Na masową produkcję lateksowych prezerwatyw przypada rok 1922. Nosiły one nazwę Fromm Acts i po pewnym czasie określenie to stało się synonimem prezerwatyw. To wszystko sprawiło, że Julius Fromm był krytykowany przez Kościół Katolicki, który do dziś jest przeciwny antykoncepcji.



Mimo że panował zakaz reklamy, to i bez tego prezerwatywy Fromma sprzedawały się w sporych ilościach. Dopiero w latach 30. XX wieku mogły być promowane.

Miliony osób, nie tylko Niemców zaczęły stosować Fromm Acts, a ich twórca zaczął poszerzać asortyment. Na rynku pojawiły się różne kolory tej metody antykoncepcyjnej, a co więcej, w barach stanęły przypominające dzisiejsze automaty specjalne budki, w których można było nabyć prezerwatywy.



Ucieczka przed nazistowską władzą

Początkowo Fromm nie obawiał się o swoje życie, gdy władzę w Niemczech przejęli naziści. Wszystko przez to, że obracał się w towarzystwie członków NSDAP. To go jednak nie uchroniło przed aryzacją.



W 1938 roku został zmuszony do sprzedania Niemcom swojego przedsiębiorstwa za grosze. To sprawiło, że rodzina Fromma podjęła decyzję o ucieczce do Anglii. Julius Fromm doczekał tam końca II wojny światowej w Europie. Zmarł na atak serca 12 maja 1945 roku w Londynie.



***



