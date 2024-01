19 stycznia IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne 1 i 2 stopnia przed intensywnymi opadami śniegu, zawiejami i zamieciami śnieżnymi oraz przed silnym wiatrem. Przed niebezpiecznymi warunkami atmosferycznymi ostrzegano m.in. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego. - W piątek zaczęło się od naprzemiennych opadów śniegu i drobnego gradu, a z godziny na godzinę było tylko gorzej - relacjonuje nam mieszkanka Słupska.

- Od około godziny 16 były już same śnieżne burze. Ciemności i błyski na niebie trwały przez cały wieczór, aż do ok. 22. Nie byłam w stanie wyjść na spacer z psem, bo nie dość, że błyskawice, to spore opady śniegu i wiatr, co utrudniało jakiekolwiek przemieszczanie się, nie wspominając już o bezpieczeństwie. W nocy skończyły się opady, ale za to przyszedł porywisty wiatr. Śniegu mamy obecnie do połowy łydki, a służby drogowe nie nadążają z usuwaniem śniegu z dróg - dodaje nasza Czytelniczka.



Zdjęcie Słupsk. Zdjęcie wykonane 19 stycznia, wieczorem / archiwum prywatne

Prognoza pogody - zamiecie śnieżne, brak widoczności. Komunikat IMGW



Jak czytamy na stronie IMGW, w sobotę, 20 stycznia możemy spodziewać się podobnej sytuacji. Ostrzeżenia 2 stopnia (zawieje/zamiecie śnieżne) obowiązują nadal i dotyczą:



województwa zachodniopomorskiego

województwa pomorskiego

województwa warmińsko-mazurskiego

Ostrzeżenia 1 stopnia wydano w województwach:

mazowieckim

podlaskim

kujawsko-pomorskim

lubelskim

Aktualne informacje dotyczące ważności ostrzeżeń meteorologicznych można śledzić na stronie IMGW.

Warunki jazdy mogą być utrudnione, a podróż może zająć więcej czasu niż zwykle, ze względu na możliwość wystąpienia zjawiska oblodzenia oraz zawieje i zamiecie tworzące zaspy (zwłaszcza na północy) IMGW

Pogoda w sobotę, 20 stycznia 2024 r.

Termometry na południowym wschodzie pokazywać będą maksymalnie od -2 st. C. Do 3 st. C nad morzem, a w rejonach podgórskich Karpat chłodniej, około -4°C. W całym kraju występować będzie porywisty wiatr. - Na przeważającym obszarze w porywach około 60 km/h, w centrum, na wschodzie i w górach do 70 km/h, nad morzem i w Sudetach początkowo 80 km/h do 90 km/h - podaje IMGW.





Na większe przejaśnienia i rozpogodzenie mogą liczyć mieszkańcy południowej części Polski. - Opady śniegu, na wschodzie i północy okresami o umiarkowanym natężeniu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej miejscami o 5 cm do 8 cm - informują synoptycy.



Wiatr będzie powodować miejscami zawieje i zamiecie śnieżne ograniczające widzialność do 100 m IMGW

Szybki wzrost ciśnienia atmosferycznego

W Polsce w sobotę dominować będą niekorzystne warunki biometeorologiczne. Meteoropaci powinni uważać. Jak zaznaczają synoptycy, odczuwalny będzie dość szybki wzrost ciśnienia atmosferycznego: na północnych krańcach kraju o około 15 hPa od 7:00 do 19:00.

Prognoza pogody na niedzielę, 21 stycznia 2024 r.

W niedzielę, 21 stycznia na wschodzie i centrum kraju miejscami mogą pojawić się słabe opady śniegu. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, w Karpatach w porywach do 55 km/h z kierunków południowych.

- W nocy zachmurzenie duże, w centrum kraju z większymi przejaśnieniami, a na południu z rozpogodzeniami. Na Pomorzu, a nad ranem także na zachodzie opady deszczu i marznącego deszczu powodującego gołoledź. Temperatura minimalna od -6°C na wschodzie, około -2°C w centrum, do 1°C nad samym morzem. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat, do -8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, porywisty, w Karpatach w porywach do 55 km/h, nad morzem do 60 km/h, w zachodniej Polsce do 65 km/h, w Sudetach do 90 km/h, południowy i południowo-zachodni - podają synoptycy IMGW.

