Spis treści: 01 Część willi prezesa PiS na sprzedaż? Na taki wydatek nie każdy może sobie pozwolić

02 Z tym musi liczyć się potencjalny sąsiad prezesa PiS. "Właściciel zostanie dokładnie sprawdzony"

03 Willa prezesa PiS. "Skromnie urządzony, z telewizorem"

Prezes Prawa i Sprawiedliwości wkrótce może mieć nowego sąsiada. Część posiadłości Jarosława Kaczyńskiego, a więc część dwukondygnacyjnego budynku o powierzchni około 150 mKw, znajdująca się na warszawskim Żoliborzu, została wystawiona na sprzedaż.

Jak informuje dziennik "Fakt", na ścianie budynku zawisła tabliczka z numerem telefonu, co oznacza, że współwłaściciel nieruchomości postanowił najwyraźniej spieniężyć swoją cześć. Dziennikarze donoszą jednak, że telefon najpierw był zajęty, a ostatecznie zupełnie go wyłączono. To może oznaczać, że zainteresowanie lokum było ogromne. Podobnie jak ogromna może okazać się ostateczna cena. Metr kwadratowy powierzchni domu w tamtej okolicy kosztuje od 13 do nawet 25 tysięcy złotych.

Reklama

Z tym musi liczyć się potencjalny sąsiad prezesa PiS. "Właściciel zostanie dokładnie sprawdzony"

Obok pieniędzy potencjalny nabywca nieruchomości musi również liczyć się z ewentualnymi procedurami, którym może zostać poddany. Przede wszystkim znajdzie się pod czujnym okiem służb.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński będzie miał nowego sąsiada? Mieszkanie w jego willi na sprzedaż / Jacek Dominski/REPORTER / East News

"Jeżeli obok prezesa Kaczyńskiego wprowadzi się nowy sąsiad, służby na pewno nie przejdą wobec niego obojętnie. Taki właściciel lokalu zostanie dokładnie sprawdzony. Przede wszystkim będą ustalać, kim jest i jakie ma intencje. Będą też zastanawiać się nad dalszym zabezpieczeniem tej części budynku przed kwestiami inwigilacji prezesa Kaczyńskiego" - tłumaczy w rozmowie z "Faktem" Marcin Samsel, ekspert ds. bezpieczeństwa i infrastruktury krytycznej.

Jak dodaje, służby mogą sprawdzić również czy osoba, która widnieje jako kupujący, rzeczywiście będzie kupującym, a nie jedynie podstawionym przez kogoś figurantem. "Urząd skarbowy może nawet sprawdzić legalność pieniędzy, które mają zostać przeznaczone na zakup tego domu" - mówi Marcin Samsel.

Zobacz również: Tak mieszka Julia Wieniawa. Wydała krocie na mieszkanie w Warszawie

Willa prezesa PiS. "Skromnie urządzony, z telewizorem"

Jak wynika z oświadczenia majątkowego posłów wartość nieruchomości, której właścicielem jest Jarosław Kaczyński wynosi 1,5 mln złotych. Prezes PiS jest właścicielem jednej trzeciej willi, która dodatkowo stanowi zabezpieczenie pod kredyt hipoteczny, jaki zaciągnął.

Jak mieszka prezes PiS? "Dziennik Gazeta Prawna" donosił swego czasu, na podstawie relacji osób, które miały odwiedzić mieszkanie Jarosława Kaczyńskiego, że ten mieszka raczej skromnie: w jego domu ma znajdować się między innymi klasyczna meblościanka i stary fotel, a dodatkowo pełno tam książek i gazet. Ma nie brakować też telewizora.

Jarosław Kaczyński nie mieszka jednak sam. Jego współlokatorem jest ukochany kot. A już wkrótce za ścianą może pojawić się też nowy sąsiad.

Zobacz również: Nowe zjawisko na rynku nieruchomości. Z jednego domu powstaje kilkanaście mieszkań