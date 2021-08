Miss Polski 2021 wybrana!

24 finalistki zawalczyły o tytuł Miss Polski 2021. Widzowie Telewizji Polsat oraz goście obecni na gali finałowej w wielkim napięciu czekali na moment przekazania korony Miss Polski przez zeszłoroczną zwyciężczynię, Annę Marię Jaromin.

Tytuł Miss Polski 2021 zdobyła Agata Wdowiak.

"Chciałabym się przytulić z dziewczynami, bo zżyłyśmy się podczas zgrupowań" - odpowiedziała Agata na pytanie Krzysztofa Ibisza dotyczące tego, jakie jest jej najbliższe marzenie.

I Wicemiss Polski 2021 została Natalia Brzozowska.



Tytuł Miss Polski widzów Polsatu zdobyła Justyna Kokoszka.



W finałowej piątce znalazły się: Magdalena Majda, Dominika Dąda, Stella Czyszewicz, Agata Wdowiak, Natalia Brzozowska.

We wcześniejszym etapie wyłoniono najpierw finałową dziesiątkę uczestniczek, wśród których znalazły się dodatkowo: Paulina Węglarz, Sara Marut, Aleksandra Wasik, Justyna Kokoszka oraz Sabrina Olkowicz, która zdobyła tytuł Miss Internetu.

Miss Polski 2021: Prowadzący galę finałową



"To kobiety silne, które mają swoje zdanie i nie boją się go wyrażać"- powiedziała o finalistkach Izabela Janachowska, która wcześniej tego dnia wyznała, iż debiut w roli prowadzącej wybory Miss Polski 2021 jest dla niej stresującym wydarzeniem. Był to dla niej również wielki debiut w Telewizji Polsat.

Ilona Krawczyńska relacjonowała całe wydarzenie za kulisami. Przeprowadzała z uczestniczkami wywiady, a także udostępniała w mediach społecznościowych na bieżąco wszystko, co działo się za kulisami.

Krzysztof Ibisz jako weteran i niedościgniony wzór w prowadzeniu wyborów Miss Polski prowadził rozmowy z jurorami i zagrzewał gości zasiadających w Amfiteratrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu oraz widzów przed telewizorami do dopingowania finalistek wyborów.

Gwiazdy estrady podczas finału Miss Polski 2021

Podczas tegorocznego finału wyborów Miss Polski 2021 nie mogło zabraknąć występów muzycznych.Na otwarciu gali wystąpił Nick Sinckler, którego widzowie Polsatu mogą pamiętać jako jednego z jurorów programu "Śpiewajmy razem. All Together Now. Do hitu, który wykonał, uczestniczki zaprezentowały się w tańcu na szpilkach.

Kayah i Viki Gabor wykonały piosenkę "Ramię w ramię", która podbiła serca milionów Polaków. Ten siostrzany utwór nawiązywał do atmosfery wzajemnego, kobiecego wsparcia panującego podczas tego legendarnego konkursu piękna. "Nie porównujcie się. Pamiętajcie, że każda z nas jest wyjątkowa" - powiedziała Kayah po występie. Ania Karwan wykonała swój wielki hit "Słucham cię w radiu co tydzień".



Kayah wystąpiła również w duecie z Nickiem Sincklerem w piosence "Kochaj różnym być", która jest prawdziwym, wzruszającym hołdem dla różnorodności. "Życzymy wam, żebyście mogli kochać kogo chcecie" - powiedziała piosenkarka.



Kto zasiadł w jury?

W tym roku jury składało się wyłącznie z kobiet. Na fotelach jurorskich zasiadły: zeszłoroczna zwyciężczyni Miss Polski Anna Maria Jaromin, Miss Polski 2004 Elżbieta Sawelska, Miss Polski 2012 Katarzyna Krzeszowska, Miss Polski 2019 Magdalena Kasiborska, Ewa Wachowicz - gwiazda telewizji i Miss Polonia 1992, Viki Gabor, projektantka mody Viola Piekut i Edyta Herbuś. Osiem kobiet, w tym aż pięć z tytułem Miss Polski.





Wieczór pełen emocji

Wśród finalistek znalazły się uczennice szkół średnich, maturzystki, studentki i kobiety, które mają już za sobą pierwsze kroki w branży modelingu. Szermierka, jazda konna, decoupage to tylko wybrane z pasji tegorocznych finalistek. Niektóre z nich łączą już pracę ze swoim hobby i nauką, a każda z nich zdecydowanie ma ambicje, by podbijać świat.



Finalistki zaprezentowały swoje możliwości w kilku pokazach, między innymi: w kolekcji casual, strojach kąpielowych oraz w sukniach ślubnych i wieczorowych. Reżyserem gali finałowej Miss Polski 2021 był Szymon Łosiewicz a choreografię przygotowała Anna Bubnowska.



Na scenie finalistki mogliśmy podziwiać w kreacjach Violi Piekut, Joanny Muzyk, Sleep Art, Reviver by Lorin oraz Self Collection.

"Jeżeli jakaś stylizacja sprawia, że czujemy się wyjątkowo, to możemy wszystko!" - powiedziała Viola Piekut, projektantka i jurorka, której kreacje były zaprezentowane podczas gali finałowej. Motywem przewodnim zaprojektowanych przez nią strojów był len. Jak powiedział żartobliwie Krzysztof Ibisz: "To będzie prawdziwy hołd lenny".



Historia wyborów Miss Polski

Wybory Miss Polski mają ponad trzydziestoletnią tradycję, a Organizatorem konkursu jest Nowa Scena Sp. z o.o.

Pierwszy konkurs odbywał się w 1990 roku w Operze Leśnej w Sopocie, a pierwszą Miss Polski została Ewa Szymczak, która w 1991 roku zdobyła tytuł Queen of Europe.



Następne edycje odbywały się m.in. w Operze Bałtyckiej w Gdańsku, Teatrze Roma w Warszawie, Sali Kongresowej i Teatrze Dramatycznym w Warszawie.



Do 2014 roku zwyciężczyni reprezentowała Polskę w konkursie Miss World, a od 2015 roku w konkursie Miss Universe, Miss International i Miss Supranational.



Co roku wstępne eliminacje odbywają są na poziomie regionalnym, a następnie zwyciężczynie oraz wicemiss w poszczególnych regionach i zaproszone kandydatki biorą udział w ćwierćfinale, a następnie w półfinale. Wyłonione spośród całej masy pięknych Polek finalistki biorą udział w znamienitej gali finałowej, która również podzielona jest na etapy. Do drugiego etapu wyłania się dziesięć kandydatek, z których jedna, która przechodzi automatycznie po wygraniu tytułu Miss Internetu.



Finałowa gala Miss Polski 2021 była transmitowana na antenie Telewizji Polsat.





