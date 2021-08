Anna Matlewska: Nowa prowadząca Festiwal Piękna 2021

Anna Matlewska spełnia swoje marzenia. Nowa twarz POLSATU?

Międzynarodowy Festiwal Piękna jest na ostatniej prostej. W Małopolsce są już najpiękniejsze kobiety i mężczyźni świata. Ich grafik jest napięty, ponieważ organizatorzy zadbali o to, aby przybliżyć im polską tradycję i pokazać górskie perełki.

Na brak pracy nie narzeka także Anna Matlewska, która uczestniczy w intensywnych próbach do wielkiego show w Nowym Sączu. W krótkiej rozmowie zapewniła, że wszystko idzie zgodnie z planem, a niepowtarzalna atmosfera wśród uczestników tylko utwierdza Annę Matlewską, że jest w odpowiednim miejscu z odpowiednimi ludźmi.

Mam nadzieję, że podczas finału wszystko się uda. Od dziecka występuje na scenie i bez niej nie wyobrażam sobie życia. Wielokrotnie prowadziłam eventy w USA. Mam też swój zespół. Jednak to pierwsza tak duża impreza, którą poprowadzę. Mam nadzieję, że publiczność zaakceptuje mnie na scenie w roli gospodarza. Ja nie mogę doczekać się tego spotkania! Występy na żywo to mój żywioł! Anna Matlewska dla Kobieta.Interia

Polka, która na co dzień mieszka w USA jest doskonale znana polskiej publiczności. Choć, kiedy zaczynała swoją karierę telewizyjną, była brunetką i może dlatego trudno na pierwszy rzut oka rozpoznać utalentowaną celebrytkę.



Anna Matlewska ma za sobą bagaż scenicznych doświadczeń. Publiczność ją pokocha?

Anna Matlewska pochodzi z Golina i zawsze chętnie wraca i opowiada o rodzinnych stronach. W Koninie natomiast mała Ania spotkała osoby, pod których czujnym okiem stawiała pierwsze kroki na scenie. Już w wieku pięciu lat wiedziała, że to miejsce stwórca zarezerwował właśnie dla niej, obdarowując ją m.in. talentem tanecznym. Wiesława Wolna nie miała wątpliwości, że ten diament należy poddać obróbce. Szlifowanie wymagało wysiłku i postawienia wszystkiego na jedną kartę. Łączenie szkoły z treningami umocniło tylko charakter Anny Matlewskiej. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Matlewska wielokrotnie była finalistką Mistrzostw Polski i Europy w tańcu jazz, contemporary oraz show dance. W wieku 12 lat otrzymała rolę w musicalu Akademia Pana Kleksa w teatrze Roma w Warszawie. Naturalnym wyborem było aktorstwo.

Warsztat estradowy i wokalny Matlewska ćwiczyła na kursach w Warszawskiej Szkole Filmowej Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego. Potem przyszedł czas na sprawdzian. Mając 16 lat Ania Matlewska, została najmłodszą finalistka programu "You Can Dance po prostu tańcz", sezon siódmy na świecie.

Po programie podjęła ważną decyzję. Postanowiła wyjechać Anna do Stanów Zjednoczonych na 3-miesięczne stypendium, aby tam szkolić swój warsztat taneczno-wokalno-aktorski w takich szkołach jak: Martha Graham School of Contemporary Dance, Broadway Dance Center, Broadway Artists Alliance, American Academy of Dramatic Arts. Nie spodziewała się, że kolejnym etapem będzie dziennikarstwo. Radio Rampa i Rampa TV w Nowym Jorku dały szanse ambitnej siedemnastolatce.

Prowadziła audycje radiowe, robiła reportaże z wydarzeń polonijnych w Ameryce, przeprowadziła wiele wywiadów ze znanymi osobami ze świata artystycznego i polonijnego. Jednak mikrofon radiowca i reportera telewizyjnego nie spełniał wszystkich oczekiwań. Dlatego w 2018 roku stała się częścią zespołu Green Secret z Nowego Jorku. Efekt? Za kilka dni fani będą mogli cieszyć się debiutanckim krążkiem charyzmatycznej wokalistki, którą wkrótce zobaczymy w telewizji POLSAT podczas finałów Miss Supranational oraz Mister Supranational!

Festiwal Piękna 2021 odbędzie się w dniach 20-22 sierpnia w Amfiteatrze Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu. Wszystkie trzy gale: Miss Polski 2021, Miss Supranational 2021 oraz Mister Supranational 2021 będą transmitowane na antenie POLSATU.

