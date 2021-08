Miss Polski 2021. Przymiarki i próby finalistek

Kandydatki do tytułu Miss Polski 2021 biorą udział w próbach choreograficznych i przymiarkach kolekcji, które zaprezentują na scenie. Atmosfera jest doskonała i emocje powoli rosną!

Finałowa gala konkursu Miss Polski to prawdziwe show. Dba o to choreograf - Anna Bubnowska, która od lat przygotowuje dziewczyny do występu na scenie. W tym roku znów nie zabraknie tanecznych prezentacji, które zawsze robią ogromne wrażenie.



W piątek na scenie zobaczymy kreacje Violi Piekut, Joanny Muzyk, Sleep Art, Reviver by Lorin oraz Self Collection.



Najpiękniejsze Polki spędzają na próbach większość dnia i mimo zmęczenia, bardzo angażują się w przygotowania.



Zdjęcie Mimo zmęczenia dobry humor nie opuszcza najpiękniejszych Polek / materiały prasowe

Kolejnym ważnym elementem przygotowań do gali są przymiarki. Czuwa nad nimi stylistka, Kasia Cygańska, która jest związana z konkursem Miss Polski już od 12 lat! Nikt tak jak ona nie potrafi dopasować stroju do urody i sylwetki finalistek. Dziewczyny zawsze podkreślają, że w strojach dobranych przez Kasię, czują się na scenie jak boginie.

Zdjęcie Finałowa gala konkursu Miss Polski to prawdziwe show / materiały prasowe

Miss Polski 2021. Kto zasiądzie w jury?

W jury konkursu zasiądą same inspirujące kobiety: Ewa Wachowicz, Viki Gabor, Edyta Herbuś i Viola Piekut oraz byłe laureatki konkursu: Miss Polski 2020 Anna-Maria Jaromin, Miss Polski 2012 Katarzyna Krzeszowska, Miss Polski 2004 Elżbieta Sawerska i Miss Polski 2019 Magdalena Kasiborska.



Gala finałowa, podczas której dowiemy się, która z dziewcząt zdobyła tytuł Miss Polski 2021 odbędzie się 20 sierpnia o godzinie 20:00 i będzie transmitowana na antenie telewizji POLSAT.

