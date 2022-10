To paskudztwo zatruwa mi życie. Niestety rodzina nie wierzy, że to choroba. Twierdzą, że to mój wymysł i że po prostu jestem agresywna i pyskata. Po raz kolejny mój dzisiejszy rodzinny obiad był torturą. Jedynym lekarstwem jest izolacja. Gdy już nie mogę wytrzymać, wychodzę i zamykam się w swoim pokoju. Niestety to do niczego nie prowadzi.