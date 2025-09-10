Najprostsza zupa dyniowa. Wypróbuj ten przepis, a wyjdzie aromatyczna i aksamitna
Jesień należy do niej. Mowa o dyni, która o tej porze roku jest niekwestionowaną królową menu. Chcecie wpisać się w "pumpkin season" i przygotować smaczną zupę z dynią w roli głównej? Wcale nie potrzebujecie wymyślnych przepisów. Wystarczy kilka składników, a to danie zagości w waszym menu na dłużej.
Sezon na dynie oficjalnie otwarty! To ten czas w roku, którego nieodłącznym elementem jest właśnie ona. Chociaż najpopularniejsza jest ta w pomarańczowym kolorze, występują też dynie zielone, białe, żółte czy wielobarwne.
Spis treści:
Dynia: owoc czy warzywo?
Dynia to jednoroczna roślina pochodząca z Ameryki Północnej i Południowej. Obecnie cieszy się popularnością na całym świecie. Charakteryzuje się płożącymi łodygami z czepnymi wąsami. Pomiędzy liśćmi wyrastają jadalne owoce dyni, które z punktu widzenia botanicznego są określane jagodami. Chociaż dynia jest najczęściej zaliczana do owoców, w kulturze zakorzeniła się jako warzywo. W sklepie właśnie w takich działach możemy ją znaleźć.
Do najpopularniejszych odmian dostępnych w sklepach należą dynie: hokkaido, piżmowa, zwyczajna i olbrzymia. W Polsce uprawiane są zwłaszcza dwie ostatnie z wymienionych.
Właściwości dyni. Dlaczego warto ją jeść?
Dynia jest bogata w witaminy A, C i E oraz minerały takie jak np. magnez, selen, potas i cynk. Jest też cennym źródłem białka i błonnika pokarmowego. Dostarcza niewiele kalorii, bo 100 g dyni to tylko 34 kcal. Dzięki temu znajduje się na liście niskokalorycznych warzyw. Ze względu na zawartość składników, dynia pomaga obniżać zbyt wysoki ciśnienie tętnicze czy obniżać stężenie tzw. "złego" cholesterolu we krwi.
Jesienią, z dyni można przygotować m.in. dżem dyniowy, mus lub kompot z dyni i jabłek. Oprócz tego można ją zamrozić w postaci czystego puree lub kawałków blanszowanych. Przecier z dyni można wykorzystać do ciast i deserów.
Jedną z najpopularniejszych potraw z dyni jest oczywiście zupa. Aromatyczna i aksamitna, a do tego rozgrzewająca. W jesienne dni trudno się jej oprzeć. Wypróbujcie prosty przepis.
Najprostsza zupa dyniowa. Wypróbuj ten przepis, a goście poproszą o dokładkę
Składniki
- 70 dkg dyni obranej
- dwie marchewki średniej wielkości
- duża pietruszka
- seler (korzeń)
- czerwona papryka
- czerwona cebula
- duży ziemniak
- trzy ząbki czosnku
- 5 dkg masła
- 500 ml bulionu
- śmietana 30 proc. (ok. 100 ml)
- sól, pieprz
- natka pietruszki
Sposób przygotowania:
- Dynię, ziemniak, marchew, cebulę, pietruszkę i seler obierz i pokrój w kostkę. Paprykę obierz ze skórki i dodaj do reszty warzyw.
- Całość zalej bulionem i uzupełnij wodą ok. 1 cm ponad warzywa. Całość gotuj do miękkości. Podczas gotowania dodaj posiekany czosnek, szczyptę soli i masło.
- Gdy warzywa będą ugotowane, zblenduj je. Dodaj śmietanę i przypraw do smaku pieprzem i solą.
- Zupę nalej do talerzy i oprósz natką pietruszki. Gotowe!
