Agnieszka Woźniak - Starak w wiejskiej posiadłości na Mazurach

Agnieszka Woźniak-Starak porzuciła dotychczasową karierę i najwyraźniej postanowiła zażyć odpoczynku na łonie natury. W ostatnich tygodniach sporo czasu spędza na Mazurach, w swojej wiejskiej posiadłości. Lato stało się dla niej okazją, by oderwać się od zgiełku miasta i odkrywać piękno przyrody. Dziennikarka chętnie dzieli się z obserwującymi na Instagramie ujęciami z codzienności w mazurskim otoczeniu. W jej relacjach nie brakuje kadrów znad jeziora, nagrań z łódki czy ujęć prosto ze stajni. Ostatnio pokazywała także niecodziennych gości - jednego dnia była to wizyta węża, innym razem spotkanie z dzikimi ptakami.

Agnieszka Woźniak-Starak bez grama makijażu

Niedawno Agnieszka Woźniak-Starak ponownie odezwała się do internautów, tym razem w bardzo naturalnym wydaniu. W krótkim nagraniu, które zamieściła w mediach społecznościowych na InstaStories, pojawiła się w szlafroku, bez makijażu i bez starannie ułożonej fryzury. Opowiedziała historię żurawia, który codziennie towarzyszył jej porankom swoim donośnym klangorem, jednak od dwóch dni niespodziewanie zamilkł. Ta drobna anegdota stała się dla fanów kolejnym dowodem na to, jak bardzo 47-latka potrafi cieszyć się bliskością przyrody i prostymi rzeczami.

Internauci nie kryją zachwytu naturalnością dziennikarki. W komentarzach chwalą jej szczerość i odwagę, by pokazywać się w codziennych, niewyreżyserowanych sytuacjach. Wielu zauważa, że prezenterka promieniuje spokojem i autentycznością, a kontakt z naturą wyraźnie jej służy.

Agnieszka Woźniak-Starak odeszła z TVN

Agnieszka Woźniak-Starak od lat uchodzi za jedną z najbardziej rozpoznawalnych dziennikarek w Polsce. Jej kariera związana była przede wszystkim ze stacją TVN, gdzie prowadziła popularne programy, takie jak "Big Brother", "Azja Express" czy "Dzień Dobry TVN". W połowie czerwca 2025 roku prezenterka ogłosiła w mediach społecznościowych, że żegna się z telewizją, z którą przez lata tworzyła wiele medialnych projektów. Decyzja była szeroko komentowana w branży i wśród fanów, którzy zastanawiali się, jakie zawodowe plany ma przed sobą celebrytka.

Choć dziennikarka postanowiła odejść z TVN, nie odwróciła się całkowicie od mediów. Z okazji jubileuszu 20-lecia "Dzień Dobry TVN" redakcja zaprosiła wszystkich dawnych prowadzących, by wspólnie świętować dwie dekady istnienia śniadaniówki. Do grona zaproszonych gwiazd dołączyła również Agnieszka Woźniak-Starak, czym sprawiła fanom niemałą radość.

47-latka udowadnia, że nowe życiowe rozdziały nie zawsze oznaczają głośne projekty medialne. Czas spędzony na Mazurach pozwala jej złapać dystans, odpocząć i naładować baterie przed kolejnymi wyzwaniami. Jej relacje z codzienności pokazują, że nie trzeba wielkich scen, by zjednywać sobie sympatię widzów.

