Zapomniany sposób na pozbycie się pecha

Nasze babcie, prababcie, szeptuchy i wszystkie osoby wierzące w to, że czyjaś negatywna energia może na nas oddziaływać, podobnie jak uroki złorzeczenie miały cały pakiet ciekawych sposobów na to, by zapewnić sobie szczęście i dostatek oraz zdjąć z siebie i bliskich blokady energetyczne, oraz złe uroki. Dziś niewiele osób o tym pamięta, bo większość takich wierzeń albo przepadła, albo funkcjonuje jako zabobony. Każdy jednak kto wierzy w to, że niewielkie rytuały mogą rzeczywiście odmienić nasz los na lepsze, powinien zainteresować się tym prostym trikiem na odpędzenie złej energii, który stosowały nasze babcie. Wymaga jedynie użycia soli.

Sól - ochrona i pomyślność

Sól to coś więcej niż tylko przyprawa Canva Pro INTERIA.PL

Sól znana jest ze swoich właściwości magicznych i ochronnych - często sypie się szczyptę soli we wszystkich kątach domu, by zapewnić sobie pomyślność i dostatek, podobnie robi się z progiem domu, co ma zapewnić blokadę dla nieszczęść i złych duchów "wchodzących" do naszego domu.

Sól od wieków jest jednym z najważniejszych elementów w magii ludowej i rytuałach ochronnych:

Symbol czystości i ochrony: sól uważano za substancję niepsującą się, odporną na zepsucie i rozkład, dlatego przypisywano jej moc odpędzania złych duchów i oczyszczania energii.

Krąg solny: w wielu tradycjach magicznych, zwłaszcza w praktykach ceremonialnych, rysuje się krąg z soli wokół osoby, domu lub przedmiotu, aby chronić przed negatywnymi wpływami i istotami.

Oczyszczanie przedmiotów: w wielu tradycjach sól służy do oczyszczania amuletów, kamieni czy narzędzi rytualnych. Wystarczy posypać nimi sól lub zanurzyć w solance, aby "zmyć" niepożądaną energię.

Ochrona podróżnych: w niektórych wierzeniach wędrowcy nosili przy sobie szczyptę soli w woreczku, wierząc, że chroni ona przed złymi duchami, urokami i niebezpieczeństwami na drodze.

Rytuał odpędzania pecha według naszych babć

Prosty rytuał ściągnie z ciebie pecha Canva Pro INTERIA.PL

Nieco już zapomniany rytuał zdejmowania z siebie pecha, odblokowywania energii i odpędzania tego, co złe, polega na umyciu rąk solą. Nasze babki robiły to regularnie, gdy zaczynały czuć niepokój, miały złe samopoczucie, a wszystko dosłownie "leciało im z rąk". Był to znak, że ktoś lub coś wpływa negatywnie na ich energię, którą trzeba "zmyć".

Oto jak w prosty sposób pozbyć się pecha, myjąc dłonie solą:

weź garść soli,

połóż ją na dłoni,

puść cienki strumień wody,

powoli pocieraj ręce, aż kryształki się rozpuszczą,

osusz dłonie czystym ręcznikiem.

Spróbujesz tego sposobu?

Zdanowicz pomiędzy wersami. Odc. 144: Renata Gabryjelska INTERIA.PL