Folia bąbelkowa to plastikowy, sprężysty, przeźroczysty materiał złożony z dwóch warstw plastiku, pomiędzy którymi znajdują się regularne pęcherzyki, wypełnione powietrzem. Rozpraszają one energię uderzeń i wstrząsów, co pozwala chronić zabezpieczone folią przedmioty przed uszkodzeniami. Powietrze zamknięte w bąbelkach działa również jako izolator termiczny, a elastyczność folii pozwala dopasować się jej do nieregularnych kształtów pakowanych przedmiotów.

Folia bąbelkowa stosowana jest najczęściej właśnie do zabezpieczenia rzeczy do wysyłki. Powietrze znajdujące się w foliowych pęcherzykach ma silne właściwości amortyzacyjne i skutecznie chroni przedmioty przed:

stłuczeniem,

zarysowaniem,

wilgocią i brudem.

To jednak nie wszystko! Folia bąbelkowa ma zdecydowanie więcej zastosowań, a niektóre są naprawdę zaskakujące!

Folia bąbelkowa na stres i do ocieplania

Bardzo popularnym zastosowaniem folii bąbelkowej jest przebijanie jej pęcherzyków z powietrzem w celu odstresowania się i uspokojenia. Zabawę tę uwielbiają dzieci, ale powinni zainteresować się nią także dorośli - przebijanie pęcherzyków pozwala wyciszyć stres i działa relaksująco.

Folia bąbelkowa sprawdzi się także do różnorodnych prac plastycznych. Można przygotować z niej rzeźby przestrzenne, kolorowe pieczątki, a nawet tory z folii wypełnionej farbą.

Folia bąbelkowa doskonale chroni przed utratą temperatury - warto więc owijać nią pojemniki z ciepłymi posiłkami. Ta metoda działa także w drugą stronę - pozwala utrzymać niską temperaturę posiłków. Z powodzeniem można stosować ją także do ochrony drzew i krzewów przed mrozem - w tym celu należy owinąć nią rośliny wrażliwe na bardzo niską temperaturę. Folię bąbelkową możemy wykorzystać także jako podkładkę pod kolana podczas prac ogrodowych lub remontów.

W okresie zimowym folia bąbelkowa może pełnić funkcję dodatkowej warstwy izolacyjnej. Przyklejenie jej do okien lub drzwi pomaga zatrzymać ciepło w domu.

Folia bąbelkowa do ochrony kosmetyków

Folię bąbelkową warto mieć pod ręką podczas podróży - przyda się szczególnie w podręcznej kosmetyczce. Można zabezpieczyć nią wieczka kosmetyków, szczególnie balsamów czy szamponów, które często rozlewają się w torbach, brudząc przy okazji ubrania.

Folię bąbelkową z powodzeniem wykorzystać można także do ochrony delikatnych produktów spożywczych w lodówce, szczególnie przetrzymywanych luzem warzyw i owoców. Dolną szufladę lodówki warto wyłożyć folią, która będzie amortyzować uderzenia i zapobiegnie przesuwaniu się owoców i warzyw, które są delikatne i mogą szybciej się psuć.

Folia bąbelkowa to również doskonały wypełniacz do torebek i butów, które przetrzymywane w szafach, odkształcają się i gniotą. Zwiniętą folię wystarczy włożyć do butów i torebek, a zachowają one swój pierwotny kształt.

Folia bąbelkowa może być nawet skutecznym, a niedrogim sposobem na ochronę domu! Wystarczy umieścić ją pod wycieraczką przy drzwiach wejściowych. Gdy ktoś stanie na wycieraczce, pękające bąbelki wydadzą charakterystyczny dźwięk. W skrajnych wypadkach ten prosty sposób może uchronić nas przed włamaniem - zanim złodziej postanowi okraść nasze mieszkanie czy dom, wcześniej wielokrotnie bada naszą czujność. Dzięki folii bąbelkowej możemy go ubiec!

