Młoda nauczycielka o swoim wynagrodzeniu. Pokazała, ile zarabia

Zapowiadano, że od nowego roku wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o prawie osiem procent. Rozporządzenie w tej sprawie nie zostało jednak jeszcze przygotowane. Obecnie wysokość minimalnego wynagrodzenia nauczyciela początkującego to 3424 zł brutto, nauczyciela mianowanego 3597 zł brutto, a nauczyciela dyplomowanego 4224 zł brutto.

Warto podkreślić, że w 2023 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła do 3490 zł brutto, a to oznacza, że jest niższa o 107 zł od zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela mianowanego. W przypadku nauczycieli początkujących wygląda to zupełnie inaczej. Jak czytamy na "Głosie nauczycielskim", mowa tu o osobach z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym. Ich wynagrodzenie zasadnicze wynosi 3424 zł, czyli o 66 zł mniej niż płaca minimalna.

Nauczycielka pokazała, ile zarabia

Do kwestii zarobków odniósł się prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. "Okazuje się, że dla trzech stanowisk nauczycielskich oznacza to potrzebę wypłacania dodatku uzupełniającego. Nauczyciel początkujący, mający pięć lat studiów za sobą, mający przygotowanie pedagogiczne, zarabia dzisiaj mniej, niż wynosi płaca minimalna, podobnie jak nauczyciel początkujący i mianowany, który ma magisterium, ale nie ma przygotowania pedagogicznego"- powiedział Sławomir Broniarz. Dodał, że to niedopuszczalne i skandaliczne.

ZNP proponuje konkretne zmiany. Chodzi m.in. o wzrost kwoty bazowej o 22,5 proc., dodatek inflacyjny, a także powiazanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce oraz finansowanie wynagrodzenia z budżetu państwa.

Jak podaje serwis eDziecko.pl, z redakcją skontaktowała się młoda polonistka, która wskazała dokładnie pasek wypłat. Kobieta we wrześniu zaczęła pracę w szkole podstawowej, a jej wypłata to 2623,91 zł netto.

