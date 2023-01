Niedługo mija termin na złożenie wniosku o 500 plus. Sprawdź, jak nie stracić pieniędzy

Życie i styl

Świadczenie 500 plus obowiązuje na każde dziecko poniżej 18. roku życia. Program „Rodzina 500+”, którego częścią jest to świadczenie, wszedł w życie w 2016 roku. Jednak wsparcie nie jest przyznawane na cały ten okres i to świadczeniobiorca musi pamiętać o każdorazowym składaniu wniosku. Dowiedz się, do kiedy należy złożyć wniosek o 500 plus, by nie stracić pomocy.

Zdjęcie Wniosek o 500 plus należy złożyć do końca kwietnia / Arkadiusz Ziolek / East News