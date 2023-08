Spis treści: 01 Fala upałów nadciąga nad Polskę

02 Afrykańskie upały w Polsce. Alerty IMGW dla kilku regionów

03 Upał i burze. Uwaga, pogoda będzie niebezpieczna

04 Prognoza pogody na weekend 26 - 27 sierpnia 2023

05 Jak długo potrwają upały w Polsce?

Upały nie odpuszczają, a lato ogłasza triumfalny powrót. Chociaż w ostatnich dniach termometry wskazywały poniżej 30 st. Celsjusza, w nadchodzących dniach żar znów będzie lał się z nieba.

Fala upałów nadciąga nad Polskę

Synoptycy zapowiadają, że wysokim temperaturom będą towarzyszyły burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega:

- Czy będzie jeszcze upalnie? Tak. Czy wrócą też noce tropikalne? Tak. Od piątku ponownie będą obowiązywać ostrzeżenia przed upałem. Ale uwaga - zrobi się też niebezpiecznie burzowo - napisali w mediach społecznościowych synoptycy.

Jak wynika z najnowszych prognoz IMGW, w piątek, sobotę i niedzielę (25 sierpnia - 27 sierpnia) słupki rtęci w niektórych regionach Polski podskoczą do 33 st. Celsjusza.

Afrykańskie upały w Polsce. Alerty IMGW dla kilku regionów

Synoptycy IMGW wydali alerty meteorologiczne drugiego stopnia. Na pomarańczowo zaznaczono następujące województwa:

małopolskie (oprócz powiatów: tatrzańskiego, oświęcimskiego, olkuskiego i chrzanowskiego),

(oprócz powiatów: tatrzańskiego, oświęcimskiego, olkuskiego i chrzanowskiego), lubelskie,

mazowieckie (we wschodniej i w południowej części regionu),

(we wschodniej i w południowej części regionu), świętokrzyskie (oprócz powiatów końskim i włoszczowskim).

Ostrzeżenia będą obowiązywały od piątku od godz. 13 do niedzieli, do godz. 20.

Upał i burze. Uwaga, pogoda będzie niebezpieczna

Według prognoz IMGW najgoręcej będzie w piątek, 24 sierpnia. Maksymalna temperatura na przeważającym obszarze Polski wyniesie od 27 do 32 st. Celsjusza. Ochłody można szukać w północnej części Polski - tam termometry wskażą od 24 do 26 st. Celsjusza. Prognozowane są burze - wysokość opadów wyniesie od 10 mm do 25 mm. Wiatr w trakcie burzy "rozpędzi się" do 90 km/h. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i burzami (lokalnie z gradem).

- Temperatura minimalna od 16 st. Celsjusza na Suwalszczyźnie do 20 st. Celsjusza na południu kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni. W burzach porywy wiatru do 90 km/h. W Sudetach porywy do 80 km/h - podaje IMGW.

Upalny piątek zwieńczy tropikalna noc - wielu miejscach Polski termometry wskażą nieco ponad 20 st. Celsjusza.

Prognoza pogody na weekend 26 - 27 sierpnia 2023

Zdjęcie Meteorolodzy ostrzegają: przed nami kolejna fala upałów / 123RF/PICSEL

W weekend upały nadal dadzą się we znaki Polakom konkretnych regionów. We wschodniej części kraju słupki rtęci podskoczą do 32 st. Celsjusza.

W sobotę wysokim temperaturom będą towarzyszyły przelotne opady deszczu i burze, lokalnie grad. Temperatura minimalna wyniesie od 17 do 22 st. Celsjusza, a maksymalna - od 25 do 31 st. Celsjusza. W niedzielę czeka nas podobny "pogodowy festiwal" - temperatura maksymalna na zachodzie i w centrum od 20 st. Celsjusza do 26 st. Celsjusza. Cieplej będzie na południowym - wschodzie (od 27 do 32 st. Celsjusza) i chłodniej nad morzem - ok. 18 st. Celsjusza.

Jak długo potrwają upały w Polsce?

Według najnowszych prognoz, ochłodzenia możemy się spodziewać wraz z początkiem tygodnia.

Jak długo potrwa fala upałów w Polsce? Synoptycy z serwisu fanipogody.pl podają, że prawdopodobnie nie przeciągnie się do września.

- Podczas gdy w przyszłym tygodniu upał odsunie się nieco na wschód (prawdopodobnie), we wrześniu gorące masy powietrza mogą powrócić do Polski wschodniej i centralnej - czytamy w serwisie.

