Tropikalne upały na południu Europy mogą mieć wpływ na planowe loty samolotów. W skrajnych przypadkach może nawet dochodzić do ich odwołania. Sprawców zamieszania jest dwóch, a nazywają się Cerber i Charon.

Ekstremalna fala upałów na południu Europy

Zdjęcie Planujesz wakacje w Grecji? Szykuj się na problemy z lotem / 123RF/PICSEL

Antycyklon Cerber przyniósł na południe Europy temperatury przekraczające 40 st. Celsjusza. Meteorolodzy alarmują, że to nie koniec, bo tuż po Cerberze do akcji wkroczy Charon. Szykują się ekstremalne temperatury - w niektórych miejscach słupki rtęci mogą się zbliżyć aż do 50 st. Celsjusza.

- Kiedy temperatury przekraczają 39 stopni Celsjusza, staje się to naprawdę problematyczne dla linii lotniczych - mówi Bijan Vasigh, profesor ekonomii i finansów na Embry-Riddle Aeronautical University w Daytona Beach na Florydzie.

Zdjęcie Przez panujące upały turyści mogą być zmuszeni do modyfikowania swoich wakacyjnych planów / 123RF/PICSEL

Ciepło rozrzedza powietrze i co za tym idzie - "zmniejsza siłę nośną, pomagającą samolotom wystartować". A im wyższa temperatura, tym więcej mocy potrzeba do wzbicia się w powietrze.

- Im cieplejsze i bardziej wilgotne jest otaczające powietrze, tym bardziej pogarszają się osiągi silnika samolotu - powtarza Kathleen Bangs, rzeczniczka firmy FlightAware. - Samoloty osiągają najlepsze osiągi w chłodnych lub niskich temperaturach, gdy gęstość powietrza wzrasta - podkreśla.

Lecisz na wakacje w tych godzinach? Uważaj, twój lot może zostać odwołany

Zdjęcie Ekstremalna fala upałów daje się we znaki branży lotniczej / 123RF/PICSEL

Fala upałów będzie sporym utrudnieniem dla transportu lotniczego. Utrudnienia mogą dotyczyć rejsów do Włoch, Grecji, Hiszpanii, Turcji czy Chorwacji.

Dlatego też ze względów bezpieczeństwa pilot może podjąć decyzję o opóźnieniu lotu czy zmniejszeniu wagi samolotu poprzez zrzucenie nadmiaru paliwa ewentualnie zostawieniu części bagaży.

Zdarza się też, że decyduje o niezabraniu wszystkich pasażerów na pokład. W ostateczności piloci decydują o odwołaniu lotów. Najczęściej najbardziej zagrożone loty to te, które odbywają się w godzinach 11 - 15.

Dlatego też przy zakupie biletu warto brać pod uwagę panujące na południu Europy warunki pogodowe. W nadchodzącym czasie najlepiej podróżować we wczesnych godzinach porannych lub nocą.

Znaczenie może mieć również wybór lotniska - niektóre z nich są lepiej przygotowane na falę upałów. Przy starcie pomaga dłuższy pas startowy. Niestety, w Europie występują dość rzadko. Inna sytuacja występuje za to w Dubaju - dzięki temu samoloty nie mają problemów ze startem przez cały rok.

