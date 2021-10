Niestety, od pewnego czasu Taya musi mierzyć się ze złośliwymi komentarzami na swój temat. Okazuje się, że w czasie pandemicznym obostrzeń kobieta przybrała sporo na wadze, stając się równocześnie obiektem szyderstw i kpin.

Stres, lockdown i brak perspektyw na regularny ruch sprawiły, że studentka zaczęła umieszczać coraz więcej odważnych zdjęć w sieci. Po co to robi? Jak twierdzi sama Christian, jej działania mają na celu dodanie otuchy wszystkim kobietom, które na co dzień muszą mierzyć się z podobnym doświadczeniem.

Zdjęcie Taya Christian / mediadrumworld.com/@thedoctorbae/Media Drum/East News / East News

Taya zachęca dziewczyny do tego, by pokochały swoje ciała takimi, jakimi są bez wyrzutów sumienia.



Reklama

Zdjęcie Taya Christian / mediadrumworld.com/@thedoctorbae/Media Drum/East News / East News

Niestety, w ślad za zachwyconymi fankami studentki ruszyły również pokaźne tłumy hejterów, głównie mężczyzn, którzy w niewybredny sposób komentują jej wygląd. Pod postami na Instagramie nie brakuje chamskich komentarzy, z których zwrot "jedz więcej - skończysz, jak ona" wydaje się być jednym z łagodniejszych.



Zdjęcie Tak wyglądała Taya w 2017 roku. Wielu hejterów przywołuje jej sylwetkę z tamtych czasów, by dać upust złośliwościom na temat jej wagi... / East News

Taya Christian zamiast usuwać nienawistne frazy, postanowiła skupić się wyłącznie na pozytywnym odzewie innych kobiet. Hejterów z kolei po prostu zupełnie ignoruje.



Zdjęcie Taya Christian / East News

Z roku na rok pozytywnych fanów influencerki przybywa, dzięki czemu studentka może zarabiać w mediach społecznościowych spore pieniądze, by opłacić szkołę, do której uczęszcza.



Instagram Post

Taya konsekwentnie raczy swoją publikę zmysłowymi zdjęciami w półnagości i nieustająco apeluje do kobiet, by przestały się wstydzić swoich ciał, bo każda z nas jest piękna na swój sposób. A złośliwe komentarze innych najlepiej lekceważyć, by nie karmić w nieskończoność hejterskich działań sfrustrowanych ludzi.

Zobacz więcej!



Promuje pozytywny przekaz. Niektórzy wykorzystują ją bez skrupułów!



Agnieszka Woźniak-Starak jak sławna aktorka. Niesamowita metamorfoza!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Odżywcze składniki w proszku. Nie wyrzucaj skorupek jajek Interia.tv