Spodnie garniturowe to kwintesencja elegancji i klasy , która w tym sezonie nabiera nowego charakteru. Wersje na jesień i zimę to głównie modele o prostych, szerokich nogawkach, z lekko podwyższonym stanem, wykonane z cieplejszych tkanin, jak wełna czy tweed. W modzie są także wzory - krata, delikatne prążki, a nawet mocne kolory, które dodają charakteru klasycznym stylizacjom.

Spodnie garniturowe idealnie komponują się z elegancką, oversize’ową marynarką, jedwabną koszulą lub ciepłym golfem . Na co dzień można je zestawić z botkami na obcasie lub loafersami, a w chłodniejsze dni - z długim płaszczem o prostym kroju.

Spodnie garniturowe świetnie nadają się nie tylko do biura, lecz także na co dzień

Skórzane spodnie najlepiej prezentują się z kontrastowymi materiałami . Zestaw je z grubymi swetrami, dzianinowymi golfami lub koszulami w stylu boho. W chłodne dni warto do nich dobrać skórzaną ramoneskę lub płaszcz typu trench. Na wieczorne wyjścia postaw na botki na szpilce lub masywne sneakersy.

Jeansowe dzwony - powrót do lat 70.

Moda na szerokie, rozkloszowane jeansy powraca w wielkim stylu! Dzwony to jeden z najmodniejszych fasonów na sezon 2024/2025 . Modele o wysokim stanie pięknie podkreślają talię, a szerokie nogawki wydłużają nogi, nadając sylwetce wyjątkowo kobiecy kształt.

Dzwony to spodnie, które pięknie podkreślają talię i wydłużają nogi

W sezonie 2024/2025 nie może zabraknąć jeansów z szerokimi nogawkami . To idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie komfort i casualowy styl. Luźne fasony zapewniają wygodę, a jednocześnie dodają nonszalanckiego luzu. W modzie są modele z wysokim stanem i prostymi nogawkami, które pasują do wielu sylwetek.

Te jeansy doskonale wyglądają z oversize'owymi swetrami, krótkimi kurtkami puchowymi lub długimi płaszczami . Na nogi załóż masywne botki, sneakersy lub, dla kontrastu, eleganckie szpilki. Stylizacja uzupełniona o mały plecak lub torebkę typu shopper stanie się idealnym wyborem na co dzień.

Spodnie podkowy to oryginalny fason, który wyróżnia się mocno wyciętymi, półokrągłymi nogawkami, przypominającymi kształt podkowy . Choć to zdecydowanie propozycja dla odważnych, w sezonie jesień/zima 2024/2025 pojawiają się w nowoczesnych, minimalistycznych odsłonach, łącząc sportowy luz z elegancją.

Aby stworzyć spójną stylizację, zestaw podkowy z gładkimi, prostymi topami i klasycznymi marynarkami. Na co dzień świetnie pasują do sneakersów lub masywnych botków, a na bardziej eleganckie okazje - do szpilek. Dodatki, jak minimalistyczna biżuteria i małe torebki, dopełnią stylizację, podkreślając jej nowoczesny charakter.