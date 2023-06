Monika Olejnik to znana i ceniona polska dziennikarka radiowa, prasowa i telewizyjna. Swoją popularność zdobyła jako prezenterka telewizyjna oraz prowadząca programu "Kropka nad i". Gwiazda publicystyki znana jest przede wszystkim z ostrego języka i swobody zadawania trudnych pytań. Monika Olejnik słynie również z nietypowego stylu i awangardowych stylizacji.

Ekstrawaganckie stylizacje Moniki Olejnik

Monika Olejnik ma dość oryginalny styl i nietypowe podejście do mody, którą lubi się bawić. Kompletując swoje stylizacje, często stawia na nieoczywiste elementy, łączy wzory i kolory, a także wybiera ekskluzywne dodatki. W jej stylizacjach znajdziemy sporo ekstrawagancji, dlatego są one szeroko komentowane i niekiedy wywołują skrajne emocje. Wiele osób uważa, że jej wizerunek jest niestosowny dla dziennikarki, która jest osobą opiniotwórczą.

Zdjęcie Monika Olejnik słynie z nietypowych stylizacji / AKPA

Codzienny look Moniki Olejnik

Monika Olejnik nie przestaje zaskakiwać. Dziennikarka została zaproszona do niedzielnego odcinka programu Dzień Dobry TVN, w którym u boku Anity Włodarczyk i Anny Guzik opowiadała o swoich doświadczeniach ze sportem oraz tym, jak aktywność fizyczna wpływa na jej życie. Jak się okazuje, Monika Olejnik jest fanką biegania, i przyznaje, że chętnie biega rano przed pracą, co pobudza ją do działania.

Na wizytę w studiu DDTVN wybrała dość nietypową stylizację, w której wygląda, jakby zaraz po programie miała wyruszyć na safari. Każdy jej element wydaje się być “z innej parafii". Dziennikarka, oversizowy biały T-shirt skomponowała z beżowymi i szerokimi spodniami cargo, na których możemy dostrzec widoczne plamy. Taka codzienna stylizacja jest bardzo modna, jednak Monika Olejnik nie byłaby sobą, gdyby nie dobrała do niej dość wymyślnych dodatków.

Zdjęcie Swoją nietypową stylizację dopełniła okularami przeciwsłonecznymi / AKPA

Począwszy od sandałów na koturnie, zdobionych geometrycznym wzorem w stylu lat 70. Te buty są naprawdę szykowne i w połączeniu z długą suknią czy też jeansami typu dzwony prezentowałyby się naprawdę stylowo.

Dalej robi się jeszcze ciekawiej. Uwagę zwraca fantazyjna torebka wykonana z... rafii. Jak się okazuje to ekstrawagancki model marki Jacquemus, który kosztuje ponad 2 tysiące złotych. Ten unikatowy model ma urozmaicać letnie, plażowe stylizacje.

Zdjęcie Wielokrotnie mogliśmy podziwiać Monikę Olejnik w tych butach. Tym razem postanowiła dopełnić nimi codzienny look / AKPA

To jednak nie koniec zaskoczeń. Monika Olejnik zdecydowała się dopełnić swoją stylizację oryginalną i wcale nie mniej ekskluzywną biżuterią od Coco Chanel. To jednak nie jeden z klasycznych modeli, a długi i kolorowy naszyjnik wzorowany na naszyjnikach z cukierków pudrowych. Tym, co odróżnia go od tych zabawnych słodkości uwielbianych przez dzieci, jest jego cena - oryginalnie wynosi ona 1,6 tysięcy dolarów, czyli około 6,5 tysiąca złotych. Jest on również niejadalny, ponieważ koraliki zostały wykonane z żywicy.

Zdjęcie W takim stroju Monika Olejnik pokazała się w DDTVN / AKPA

Stylizacje Moniki Olejnik często balansują na granicy kiczu i high fashion. Jedno trzeba przyznać - dziennikarka zawsze wyróżnia się na tle innych.

