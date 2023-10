Blok czekoladowy, zupa owocowa. Tym zajadaliśmy się w PRL-u!

Czasy PRL-u niewątpliwie mają niezapomniany smak. Połączenia, które wtedy stosowano w kuchni, dla osób niepamiętających tamtych dni, mogą wydawać się dziwne, jednak to właśnie one nadawały niezapomnianego smaku wszystkim potrawom. Gospodynie w PRL-u miały nie lada wyzwanie, by przygotować coś pożywnego na obiad - najpierw musiały wystać swoje w kolejkach do sklepów, co nie zawsze gwarantowało zdobycie wymaganego w przepisie produktu, później często musiały zastanawiać się, jak kilogram mięsa, który musiał im wystarczyć np. na tydzień, przerobić na obiad dla całej rodziny. I tak właśnie powstawały potrawy "biedne", ale oryginalne i smaczne - schabowe z mortadeli, zimne nóżki, kaszanki, czy inne przetwory z podrobów i tym podobne. Jednak wielu żyjących w tamtych czasach uważa, że z dzisiejszych produktów nie uda się przyrządzić potraw, które smakowałyby podobnie do tamtych, PRL-owskich.

