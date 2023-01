Zoo w Teksasie prowadzi akcje z okazji walentynek

Zoo w Teksasie postanowiło zorganizować akcję skierowaną do osób, które nie potrafią wyrzucić z pamięci swojego byłego partnera lub po prostu nie mogą się od niego uwolnić. Ogród zoologiczny znalazł na to prosty sposób.

Akcja "Cry Me a Cockroach" ma na celu zebranie funduszy niezbędnych do zadbania o "przyszłość dzikiej przyrody w Teksasie". Zbiórkę można wesprzeć, wpłacając 10 dolarów, czyli mniej więcej 43 zł. Za to zoo w San Antonio nazwie karalucha imieniem twojego byłego i rzuci go na pożarcie jednemu ze znajdujących się tam zwierząt. Ma to być jasny przekaz dla eks, że to ewidentny koniec.

Jeśli jednak darczyńca nie lubi karaluchów i woli zdecydować się na coś innego, to ma do wyboru warzywo, które kosztuje pięć dolarów lub gryzonia za 25 dolarów.

Zoo w San Antonio pomoże uwolnić się od byłego partnera

Jak podaje CNN, wspierający akcję otrzymują cyfrową kartkę walentynkową. Na tym jednak nie koniec, bo taką kartkę z informacją, co się wydarzyło w zoo, może dostać również były partner. Co więcej, za dodatkową opłatą jest opcja dostarczenia wideo, na którym zobaczy jak karaluch, warzywo, bądź gryzoń nazwany jego imieniem jest pożerany przez zwierzę. Koszt takiej atrakcji to 150 dolarów.

Jak się okazuje, akcja cieszy się sporym zainteresowaniem. Rok temu wpłat dokonało ponad osiem tysięcy osób. Pochodziły one nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale także z ponad 30 krajów na całym świecie.

