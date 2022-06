Spis treści: 01 Aleksandr Dugin - kim jest

Aleksandr Dugin - kim jest

Aleksandr Dugin to rosyjski polityk i historyk religii. Jest ideologiem rosyjskiego imperializmu i eurazjatyzmu. "Mózg Putina" to wieloletni członek Czarnego Zakonu SS i jeden z liderów ruchu faszystowskiego w Rosji. Dugin nie bez powodu jest nazywany "ideologiem Putina" - jego strategie od lat są wcielane w życie przez polityków współczesnej Rosji. Od 2014 roku Dugin jest objęty zakazem wjazdu do państw Unii Europejskiej.

Na przekonania Dugina składają się różne, często wykluczające się nurty. "Ideolog Putina" czerpie z konserwatyzmu rewolucyjnego Republiki Weimarskiej, brytyjskiego satanizmu, ruchów Nowej Prawicy, eurazjatyzmu czy narodowego bolszewizmu.

Doradca Putina ma plan wobec Polski. "Nie może istnieć"

Na temat poglądów Dugina wypowiedział się niedawno gen. Bogusław Samol z Akademii Sztuki Wojennej. Wojskowy był gościem programu "Punkt widzenia" w Polsat News. Zapytany o to, czy Rosja napadnie na Polskę, odparł, że to jeden z celów Aleksandra Dugina.

- Aleksandr Dugin nie widzi możliwości, żeby państwa ukraińskie i polskie funkcjonowały, nie mówiąc już o krajach bałtyckich - ocenił gen. Bogusław Samol.

Gen. Samol: "To niebezpieczne, tez Dugina uczy się rosyjska młodzież"

Gen. Samol zaznaczył, że o poglądach i tezach doradcy Putina uczy się rosyjska młodzież. - To jest zapisane w jednym z jego traktatów studiowanych przez kadetów czy podchorążych szkół oficerskich w Rosji. 19-latkowie uczą się tej ideologii, to jest bardzo niebezpieczne - przyznał.

- Jak to Dugin mówi, "należy też pomyśleć o przyszłości Niemiec". On widzi również podporządkowanie Berlina, a w ogóle może zniszczenie państwa niemieckiego w przyszłości - mówił w programie "Punt widzenia" gen. Samol.

Gość programu Polsat News zwrócił też uwagę, że to, co działo się w Rosji przez ostatnie 20 lat od momentu przejęcia władzy przez Putina, "było realizowane z celem stopniowego podporządkowania sobie krajów Europy Środkowej". Gen. Samol zwrócił jednak uwagę, że obecnie Rosja nie jest zdolna do tego, by prowadzić wojnę przeciwko Polsce, która należy do NATO.

Dugin: "Dla Polski miejsca nie ma"

Wojna w Ukrainie to dla Aleksandra Dugina początek tworzenia rosyjskiego imperium. Według jego poglądów, powinno swoim zasięgiem objąć całą Europę. O swoich planach m.in. wobec Polski pisał w artykule "Wybawić Europę Zachodnią od Wschodniej"

- Na eurazjatyckim kontynencie dla Polski miejsca nie ma. Rosja w swoim geopolitycznym oraz sakralno-geograficznym rozwoju nie jest zainteresowana istnieniem niepodległego państwa polskiego w żadnej postaci. Nie jest też zainteresowana istnieniem Ukrainy. Nie dlatego, że nie lubimy Polaków czy Ukraińców, ale dlatego, że takie są prawa geografii sakralnej i geopolityki - cytuje słowa Dugina "Super Express".

