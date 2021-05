Myjesz zęby? Nie wypłukuj pasty

Większość z nas od dzieciństwa powtarza ten sam rytuał. Rano i wieczorem wykonujemy podobny ciąg czynności, nieświadomi, że jeden szczegół niweluje cały efekt szczotkowania.

Zdjęcie Mycie zębów będzie o wiele bardziej skuteczne / 123RF/PICSEL

Zasady mycia zębów wydają się wszystkim znane. I poza indywidualnymi wyborami, takimi jak rodzaj pasty do zębów czy twardość szczoteczki, wszyscy stosujemy je na co dzień w podobnym zakresie. Wiadomo, że zęby należy myć minimum dwa razy dziennie, przez około dwie minuty. W użyciu powszechnym są też nici dentystyczne oraz płyny do płukania. Okazuje się jednak, że większość z nas popełnia ten sam błąd, o którym rzadko wspominają dentyści.

Problem, w większym stopniu dotyczy osób nie stosujących na co dzień płynów do płukania ust, a poinformowali o nim eksperci z brytyjskiej organizacji "Oral Health Foundation". Okazuje się, że odruch płukania ust po szczotkowaniu jest poważnym błędem w całym procesie czyszczenia zębów. Płucząc zęby wodą, wymywamy cały fluor, którego działanie jest najbardziej pożądane dla zdrowych zębów. Wystarczy wypluć nadmiar pasty, aby dobroczynne dla jamy ustnej substancje osadzały się na zębach zabezpieczając je na dłużej. Pozostawianie zębów bez płukania, pozwoli także na dłużej zachować świeży oddech.



