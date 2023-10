Spis treści: 01 Po czym poznać, że ludzie nas lubią?

02 Test osobowości - co widzisz na obrazku?

03 Czy jesteś lubiana przez innych? Wyniki testu osobowości

Po czym poznać, że ludzie nas lubią?

Sympatia i akceptacja ze strony ludzi jest jednym z najbardziej kluczowych elementów relacji międzyludzkich. Niejednokrotnie po rozmowach czy spotkaniach dogłębnie analizujemy reakcje innych na swoje zachowanie. Wtedy zaczynają nas dopadać myśli sugerujące, że tak naprawdę otoczenie nas nie lubi.

Istnieją jednak określone zachowania, po których poznamy, że ludzie nas lubią. Wiele poznamy po komunikacji niewerbalnej osób, z którymi spędzamy czas. Warto więc zwrócić uwagę na ich postawę ciała. Jeśli jest otwarta, a nogi lub stopy skierowane są w naszym kierunku, możemy być pewni, że jesteśmy lubiani.

To, czy jesteś lubiany, poznasz także po tym, jak wyglądają wasze rozmowy. Jeśli towarzysz konwersacji zadaje dużo pytań otwartych w twoim kierunku, najprawdopodobniej pała do ciebie sympatią. Rozmowy z nim nie kończą się na ogólnikach, a stara się dowiedzieć jeszcze więcej.

To, czy ludzie cię lubią, poznasz też po prostszych gestach. Będą to uśmiechy w twoim kierunku, inicjowanie częstego kontaktu czy spotkań.

Test osobowości - co widzisz na obrazku?

Od jakiegoś czasu w internecie krąży test osobowości, dzięki któremu w jeszcze prostszy sposób dowiesz się, czy ludzie cię lubią i jakie sprawiasz na nich wrażenie. Kilka sekund wystarczy, żeby sprawdzić, czego jeszcze nie wiesz o sobie.

Pamiętaj, że w takich testach najważniejsza jest pierwsza myśl. Nie przyglądaj się więc obrazkowi, szukając szczegółów, a weź pod uwagę to, co widzisz od razu. Test osobowości został opublikowany przez Mię Yilin na jej profilu tiktokowym.

Wynik testu i to, czy ludzie cię lubią, zależy od tego, co zobaczyłeś jako pierwsze.

Czy jesteś lubiana przez innych? Wyniki testu osobowości

Obrazek testu kryje w sobie dwa znaczenia. Na pierwszy rzut oka możemy dostrzec albo twarz, albo kobietę grającą na saksofonie. Każdy z nich ma indywidualną symbolikę.

Patrząc na obrazek, zobaczyłeś twarz, a dopiero później kobietę? Jesteś zatem pełen empatii i współczucia dla ludzi. Bliscy wiedzą, że mogą się do ciebie zgłosić, gdy są w potrzebie. Doceniają to, że zawsze dasz im wsparcie i pomoc. W efekcie przyciągasz do siebie ludzi poprzez wewnętrzne ciepło, które od ciebie aż bije. Nie zapomnij w tym wszystkim o sobie i swoich uczuciach, które mogą zostać przytłumione problemami innych.

Jeśli jako pierwszą podczas testu zobaczyłeś na obrazku kobietę z saksofonem, oznacza to, że jesteś charyzmatyczny. Cecha ta sprawia, że przyciągasz do siebie ludzi jak magnes. Bardzo dobrze im się z tobą rozmawia i spędza wspólnie czas. Musisz jednak pamiętać, żeby od tego odpoczywać. Zbyt częste spotkania mogą źle wpłynąć na twoją energię, a tym samym, postrzeganie przez innych.

