Spis treści: 01 Tybetański test osobowości - czym jest?

02 Tybetański test osobowości - pytania

03 Tybetański test osobowości - interpretacja odpowiedzi

Tybetański test osobowości - czym jest?

Tybetański test osobowości to narzędzie, które pomoże lepiej zrozumieć siebie, relacje z bliskimi, motywacje, lęki i pragnienia. Nie musisz się specjalnie do niego przygotowywać, a w dodatku jest banalnie prosty.

Najważniejszy w tybetańskim teście osobowości jest spokój. Nie możesz działać pod silnymi emocjami, które mogłyby zakłamać wyniki. Wcześniej zadbaj więc o relaks i miłą atmosferę. Drugą istotną sprawą jest spontaniczność. Nad pytaniami nie powinniśmy się zastanawiać, a mówić to, co pierwsze przyjdzie nam do głowy. Mimo to nie należy się spieszyć.

Wykonując test, kierujmy się intuicją. Logika niech pójdzie na bok, bo zupełnie nie jest tu wskazana.

Tybetański test osobowości - pytania

Pamiętaj, żeby przedstawione pytania tybetańskiego testu osobowości wykonywać zgodnie z intuicją. Całość jest krótka i zajmie mniej niż 5 minut.

1. Wyobraź sobie zwierzęta takie jak: krowa, tygrys, owca, koń, świnia. Uszereguj je w dowolnej kolejności.

2. Każdy z wymienionych obiektów określ jednym przymiotnikiem:

pies

kot

szczur

kawa

morze

3. Do każdego z kolorów przypisz jedną, ważną dla ciebie osobę:

żółty

pomarańczowy

czerwony

biały

zielony

Tybetański test osobowości - interpretacja odpowiedzi

Pierwsze zadanie, które polegało na uszeregowaniu zwierząt, dotyczy tego, jakie masz priorytety. Każde z nich ma przypisany jeden z aspektów życia. Kolejność oznacza, co jest dla nas najważniejsze. Oto symbolika zwierząt:

krowa - kariera

tygrys - poczucie własnej wartości

owca - miłość

koń - rodzina

świnia - pieniądze

Kolejne zadanie przedstawia, jak określasz i widzisz swoje życie. Symbolika zwierząt w tym pytaniu jest następująca:

pies - twoja osobowość

kot - osobowość twojego partnera

szczur - twoi wrogowie

kawa - miłość

morze - ogólny zarys twojego życia

Trzecie pytanie tybetańskiego testu osobowości natomiast wskazuje na to, jakie masz relacje z bliskimi. Symbolika kolorów:

żółty - osoba, która ma lub miała duży wpływ na twoje życie

pomarańczowy - osoba, którą uważasz za swojego przyjaciela

czerwony - osoba, którą mocno kochasz

biały - osoba, która jest twoją bratnią duszą

zielony - osoba, o której nigdy nie zapomnisz

Tybetański test osobowości jest mocno indywidualny. Jego wyniki pokazują więc to, jak świat i życie wygląda z twojej osobistej perspektywy. Skuteczność testu jest bardzo wysoka, jednak należy pamiętać o przestrzeganiu najważniejszych zasad wykonywania go.

