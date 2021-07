Myszojeleń w warszawskim zoo - Linda dołaczyła do Arnolda

Myszojeleń Arnold do Warszawy przyjechał ze Szwajcarii. Aktualnie mieszka w Ptaszarni, gdzie ma zapewnione odpowiednie warunki. Teraz dołączyła do niego samiczka. Linda urodziła się w 2020 roku. Odznacza się spokojem, jest także przyjazna i kontaktowa.

Linda szybko nawiązała kontakt z Arnoldem i już następnego dnia po przyjeździe razem zwiedzali wybieg.

Myszojelenie, czyli kanczyle jawajskie to najmniejsze ssaki kopytne na świecie. Ważą maksymalnie dwa kilogramy, a ich kończyny są porównywane do średnicy ołówka. Kanczyle jawajskie są roślinożerne, chociaż zdarza się, że zjadają również bezkręgowce. Zazwyczaj prowadzą nocny tryb życia.



Ogrody zoologiczne prowadzą program hodowlany kanczyli jawajskich. Wszystko to po to, by zapewnić rozwój populacji tych ssaków. Każde zwierzę ma swojego opiekuna oraz jest pod opieką europejskiego koordynatora, który ma wpływ m.in. na transport kanczyli z jednego ogrodu do drugiego. To właśnie osoba sprawująca tę funkcję podjęła decyzję o przyjeździe Lindy do Warszawy.



Para ewidentnie przypadła sobie do gustu. Po pierwszej, wspólnie spędzonej nocy, stali się niemal nierozłączni.

