Silny wiatr to nie wszystko. Cyklon przyniesie opady i mróz

Cyklon Jitka, oprócz silnego wiatru, przyniesie ze sobą także burze i intensywne opady deszczu. Na południu kraju, opady mogą marznąć, prowadząc do gołoledzi. Temperatury w najcieplejszym momencie dnia mogą wahać się od 12 do 13 st. C. na zachodzie, przez około 7 st. C. w centrum, aż do 3-6 st. C. na wschodzie.

Szczególne ostrzeżenia dla Podlasia. Możliwe miejscowe podtopienia

Mimo że w województwie podlaskim nie przewiduje się silnych wiatrów, wprowadzono pomarańczowy alert drugiego stopnia przed roztopami. W regionie tym, gdzie śnieg sięga kilkudziesięciu centymetrów, nagłe topnienie może prowadzić do zalania pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych.

W obliczu tych prognoz meteorolodzy apelują o ostrożność i zachowanie szczególnej uwagi, zwłaszcza na obszarach objętych ostrzeżeniami.

