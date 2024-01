Spis treści: 01 Spacer dla zestresowanych. Wystarczy już 15 minut

02 Remedium na bóle stawów

03 Spacer na odporność

04 Co daje godzina spaceru dziennie? Ustalono, ile kroków robić dziennie, żeby chudnąć. Mniej, niż myślisz

Taki spacer najlepiej spala tłuszcz. Znaczenie ma nie tylko ilość kroków

Naukowcy: Nie róbcie sobie tego. Nawet spanie jest lepsze!

Zmniejszysz ryzyko udaru i zachowasz sprawny umysł. Znany neurochirurg radzi

8 czy 10 tys. kroków dziennie? Nareszcie podano konkretne liczby

Spacer to proste lekarstwo na szereg dolegliwości. Zwłaszcza, że nie wymaga zbyt wiele czasu czy szczególnych umiejętności. Ta prosta aktywność niesie ze sobą cały wachlarz korzystnych dla naszego zdrowia właściwości. I nie chodzi tutaj wyłącznie o odchudzanie.

Spacer dla zestresowanych. Wystarczy już 15 minut

Zacznijmy od stresu. Już 15 minut spaceru wystarczy, by się uspokoić i wyciszyć. Spacer to świetne antidotum na nadmiar bodźców odbieranych z otoczenia. Przerost informacji i sensorycznych wrażeń przekłada się na gorsze samopoczucie, nerwowość i rozdrażnienie. Dlatego warto chociaż raz dziennie wybrać się na przechadzkę do parku, lasu czy pochodzić po spokojnej okolicy. I co ważne, nie korzystać w tym czasie z telefonu albo ograniczyć je do minimum. Taka dawka ruchu z pewnością poprawi nasze samopoczucie i pomoże się wyciszyć.

Remedium na bóle stawów

Nie jest niespodzianką, że regularne spacery są zalecane osobom z chorobami sercowo-naczyniowymi i metabolicznymi. W końcu ta prosta aktywność chroni przed nadwagą, pomaga uporać się z bólem kręgosłupa, mięśni czy stawów. Naukowcy z Harvardu ustalili, że spacerowanie zmniejsza ból, a 10-kilometrowy dystans pokonywany pieszo w ciągu tygodnia, zmniejsza ryzyko zachorowania na zapalenie stawów. Oprócz tego spacerowanie pozwala na unikanie podjadania. Według najnowszych badań zmniejsza ono apetyt i chęć sięgania po słodkie przekąski.

Spacer na odporność

Zdjęcie Szukasz prostego sposobu na odstresowanie? Idź na spacer / 123RF/PICSEL

W raporcie "Starting to Exercise" Harvard Medical School eksperci wskazali, że spacer jest aktywnością przynoszącą największe korzyści. Badania udowodniły, że 30-minutowa przechadzka w swobodnym tempie może się przyczyniać do poprawy pamięci i jest pomocna w leczeniu depresji. Regularne spacery przyczyniają się również do poprawy odporności.

- Chodzenie może pomóc w sezonie przeziębień i grypy. Badanie przeprowadzone w grupie ponad 1000 mężczyzn i kobiet wykazało, że ci, którzy chodzili co najmniej 20 minut dziennie przez co najmniej 5 dni w tygodniu, brali o 43 proc. mniej zwolnień lekarskich niż ci, którzy ćwiczyli raz w tygodniu lub rzadziej. A jeśli rzeczywiście zachorowali, to na krócej, a ich objawy były łagodniejsze - wskazują eksperci z Harvard Medical School.

Tutaj warto również wspomnieć o badaniach niemieckich naukowców z Grupy Lise Meitner ds. Neuronauki Środowiskowej w Instytucie Rozwoju Człowieka im. Maxa Plancka w Lipsku. Specjaliści wzięli pod lupę korzyści płynące z codziennych spacerów. Poddali ocenie aktywność mózgu 63 uczestników, którzy zostali poddani badaniu rezonansem magnetycznym przed i po spacerze w lesie i zatłoczonej ulicy Berlina.

Wnioski? Sonja Sudimac, autorka badania, wskazuje, że już po godzinie spaceru na łonie natury zmniejsza się aktywność w obszarach mózgu związanych z przetwarzaniem stresu. Kontakt z przyrodą miał wpływ na mniejszą aktywność ciała migdałowatego, co wykazało korzystny wpływ przyrody na działanie mózgu.

Co daje godzina spaceru dziennie?

Zdjęcie Pamięć zmniejsza ochotę na podjadanie / 123RF/PICSEL

Jak widać, istnieje cała lista powodów, dla których warto iść na spacer. Dlaczego warto się zmotywować do regularnej aktywności? Godzina spaceru dziennie m.in. przyczynia się do wzmocnienia mięśni i stawów, poprawia wytrzymałość organizmu, normuje ciśnienie krwi, zmniejsza ryzyko chorób serca i układu krążenia, obniża poziom złego cholesterolu czy normuje poziom cukru we krwi. Do tego dochodzi również utrata wagi. Po miesiącu regularnych spacerów i stosowania zdrowej, zbilansowanej diety zobaczysz pierwsze zmiany.

