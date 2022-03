Wojna w Ukrainie. Zdjęcia i nagrania, które poruszają tysiące osób

Gdy Rosja rozpoczęła działania wojenne 24 lutego 2022 roku na terenie Ukrainy, wiele osób nie mogło uwierzyć, że taka sytuacja ma miejsce w dzisiejszych czasach w cywilizowanym świecie.

Ukraińskie bohaterki. Walczą o wolność nie tylko z bronią w ręku Wojna w Ukrainie stała się rzeczywistością, która jest piekłem dla Ukraińców. Cywile wciąż próbują ewakuować się z bombardowanych miast, lub dzielnie stają do obrony swojego kraju.

Tę tragedię obserwują ludzie na całym świecie i nie da się ukryć, że trudno bez emocji patrzeć na nagrania oraz zdjęcia z Ukrainy.

Jednak wśród tych drastycznych scen, pojawiają się momenty nadziei, dajce uśmiech samym Ukraińcom, jak i tym, którzy śledzą sytuację, pragnąc zakończenia inwazji Rosji na Ukrainę.

Nagranie z ukraińskiej kontroli samochodu porusza do łez. Tego nikt się nie spodziewał

Jedno z takich optymistycznych nagrań z pogrążonej wojną Ukrainy podbija światowy internet. Na filmiku, który został opublikowany na Twitterze widzimy, żołnierzy, którzy zatrzymują do kontroli samochód na jednej z ukraińskich dróg.

Z auta wysiadają cztery osoby: jeden mężczyzna i trzy kobiety. Osoby wysiadające z auta, wykonują posłusznie polecenia żołnierzy, stają w rozkroku twarzą do samochodu w celu ułatwienia żołnierzom ich przeszukanie.

Jeden z żołnierzy w tym czasie uklęknął za kobietą w niebieskiej kurtce. W ręce trzyma kwiaty. To moment zwrotny w całej historii, bo okazuje się, że jest to właśnie moment zaręczyn i ku uciesze wszystkich, gdy kobieta odwraca się w końcu do klęczącego żołnierza, ze łzami szczęścia, przyjmuje oświadczyny.

Nagranie zyskuje ogromną popularność, a w komentarzach nie brakuje słów gratulacji i najlepszych życzeń dla zaręczonej pary. To także nie pierwsze tego typu nagranie.

Coraz więcej ukraińskich par decyduje się nawet na ślub chociażby w schronie przeciw bombowym, między jednym a drugim ostrzałem. Zdjęcia i nagrania z tych wyjątkowych chwil obiegają internet i dają nadzieję innym, na to, że jednak dobro i miłość są silniejsze niż zło, jakim jest wojna.

***

