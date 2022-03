Bielizna zamiast kwiatka. Tak w Dzień Kobiet wesprzesz kobiety z Ukrainy!

Życie i styl

Dołącz do nas:

Polacy już od pierwszego dnia konfliktu włączyli się w akcje pomocowe dla Ukrainy. Dzień Kobiet to kolejna okazja, by pomóc uchodźcom wojennym. Organizatorzy akcji „Kobiety Kobietom” zachęcają, by 8 marca zrobić prezent kobietom z Ukrainy i zakupić dla nich bieliznę – majtki, rajstopy, staniki. To piękny gest kobiecej solidarności! Jak przyłączyć się do akcji?

Zdjęcie Zrób prezent na Dzień Kobiet. Jak można pomóc kobietom z Ukrainy? / 123RF/PICSEL