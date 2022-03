Agata Kornhauser-Duda do tej pory nie chciała komentować sytuacji. Zdobyła się na ważne słowa

Agata Kornhauser-Duda wybrała inną drogę Pierwszej Damy, niż jej poprzedniczki. Nie udziela się w mediach i powstrzymuje się od wszelkich komentarzy.

Jak sama uważa, działa "po cichu", udzielając się charytatywnie i przyjmując gości w Pałacu Prezydenckim. Teraz jednak sytuacja w Ukrainie sprawiła, że żona Prezydenta Polski, Andrzeja Dudy, przerwała milczenie.

Agresja Rosji na Ukrainę spotyka się ze sprzeciwem społeczeństwa, osób wpływowych, wielkich firm i oczywiście samych polityków, którzy jasno wyrażają swoje stanowisko wobec działań wojennych wszczętych 24 lutego 2022 roku przez Rosję na terytorium Ukrainy.

Reklama

Jest to sytuacja na tyle poważna i okrutna, gdzie cierpią setki cywili, że sama Agata Konhauser-Duda postanowiła nie pozostawać obojętną i wyrazić swój zdecydowany sprzeciw.

Agata Kornhauser-Duda sprzeciwia się agresji Rosji. Stworzyła akcję na rzecz Ukrainy

W nagraniu, które pojawiło się na oficjalnym profilu Kancelarii Prezydenta, Pierwsza Dama postanowiła rozpocząć akcję wspierającą Ukrainę 8 marca, czyli w Dzień Kobiet.

"Zwracam się z apelem do kobiet na całym świecie. Nie możemy pozostać obojętne wobec wojny na Ukrainie, która z dnia na dzień pochłania coraz więcej ofiar, także wśród ludności cywilnej. Przypadający 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet to jedno z najważniejszych świąt w Rosji. Wykorzystajmy tę szczególną okazję, by zwrócić się do wszystkich kobiet w Rosji z apelem o powstrzymanie toczącej się w Ukrainie wojny" - zaczęła swoje przemówienie Agata Kornhauser-Duda.

Pewność i zaangażowanie z jakim przemawiała Pierwsza Dama, tylko świadczy o tym, że sytuacja w Ukrainie jest jej bardzo bliska. Dodatkowo nieraz razem z mężem, gościli oni Prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełeńskiego wraz z jego żoną, Oleną, w Polsce. Nie jest też tajemnicą, że te dwie prezydenckie pary darzą się sympatią. To tylko sprawia, że tragiczna sytuacja z jaką mierzy się Ukraina jest jeszcze ważniejsza dla Agaty Kornhauser-Dudy.

"Poprośmy kobiety w Rosji o to, by dla pokoju i życia, jako matki, żony, córki rosyjskich oficerów i żołnierzy uczestniczących w inwazji na Ukrainę wystąpiły w dniu tego święta przeciw rozlewowi krwi" - mówiła z przekonaniem Agata Kornhauser-Duda.

Na czym miałoby polegać dotarcie do Rosjanek przez kobiety z całego świata z tą poważną prośbą?

"Niech każda z nas opublikuje w swoich mediach społecznościowych w najbliższy wtorek, 8 marca, swoje zdjęcie z kartką papieru, na której będzie widnieć napis #RosyjskieKobietyZatrzymajcieWojnę. Mam nadzieję, że jeżeli to przesłanie rozejdzie się szeroko po świecie, zdoła przebić się przez rosyjską cenzurę, to dotrze do serc i umysłów tysięcy Rosjanek. Kobiety mogą zdziałać wiele i wierzę, że naprawdę mogą zatrzymać wojnę w Ukrainie" - wyjaśniła Pierwsza Dama RP.

***

Zobacz także:

"Nie fotografuj, nie publikuj w Internecie". Czego nie dodawać w trakcie wojny?



"Rodzina zadzwoniła o 6 rano. Wszyscy płakaliśmy". Reakcje Ukraińców na wojnę

Jeśli nie możesz otworzyć domu, otwórz serce