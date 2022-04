Najbardziej obeznane w technologii gwiazdy Hollywood

Showbiznes to ciężki kawałek chleba, jeśli chodzi o prywatność

Jeśli tylko ktoś wyjdzie z desek teatru na wielką, aktorską scenę, musi być przygotowanym na to, że jego życie śledzić będą setki tysięcy osób, na czele ze wścibskimi fotoreporterami. Ci szukają sensacji, bowiem taka jest ich praca. Jeśli jakaś gwiazda posiada prawdziwe pasje, jednak nie chce podawać tego do wiadomości innym, musi powściągnąć naprawdę poważne kroki, by to nie wyszło na jaw.

Coraz częściej mamy jednak do czynienia z gwiazdami internetu, które swoją popularność zdobyły głównie przez otwartość na fanów. Streamerzy, YouTuberzy czy Instagramerzy to często osoby dzielące się najmniejszą historią, która im się przytrafiła. Dzięki temu budują więź z obserwatorami i zdają się być bardziej autentyczni, niż największe gwiazdy Hollywood. Największe marki szybko podchwyciły ten trend i chętnie nawiązują współpracę z nowo powstałymi celebrytami. Sygnowane ich pseudonimem notebooki laptopy do kupienia, gadżety czy odzież osiągają niezwykłe wyniki sprzedażowe.

Świat nowych technologi rozrasta się w zastraszającym tempie, a wraz z nim, świat gier. Rynek sportu elektronicznego, a także tradycyjnego gamingu z roku na rok notuje wzrost zasięgu o kilkanaście procent. Nic więc dziwnego, że jest to branża, w którą inwestują ogromne, międzynarodowe korporacje. Wraz ze wzrostem wielopoziomowej popularności rośnie również otwartość celebrytów na to, by dzielić się swoimi skrywanymi sympatiami - do gier wideo, komputerów i nowych technologii.

Gwiazdy wielkiego ekranu, które przepadają za technologiami

Jedną z pierwszych osób, która przychodzi na myśl, gdy mowa o aktorach i technologiach, jest oczywiście Henry Cavill. Główny bohater serialu Wiedźmin na platformie Netflix grał również w takich hitach jak Batman vs Superman, Człowiek ze stali czy Mission Impossible. O swoim zamiłowaniu do technologii i gier wideo mówi otwarcie. W serwisie YouTube znaleźć można nawet zapis transmisji, podczas której składał swój nowy komputer!

Czy technologią można nazwać antyki z lat 30. i 40. XX wieku? W jakimś stopniu na pewno, a to czyni Toma Hanksa gwiazdą z pewnością lubiącą technologię. Tego aktora nie trzeba przedstawiać, jednak warto pochylić się nad jego kolekcją ponad dwustu sztuk maszyn do pisania! Najstarsze eksponaty mają już blisko sto lat, co jest godnym podziwu wynikiem.

Awiacja to jedna z branż, w której nowe technologie wiodą prym. Najnowsze rozwiązania zawsze trafiają do samolotów i helikopterów, gdzie przechodzą najważniejszy test - praktyczny. John Travolta to aktor, który wręcz ubóstwia przestworza. Nowe technologie związane z tym tematem to jego pasja, a coraz to nowe egzemplarze statków powietrznych lądują w jego prywatnej kolekcji.

Artyści muzyczni, którzy lubią grać w gry

Gry wideo to jeden z nieodłącznych elementów życia wielu osób. Zdał sobie z tego sprawę Wojciech Łozowski - były wokalista zespołu Afromental. Karierę muzyka porzucił na rzecz świata sportu elektronicznego. Spotkać go można jako tzw. hosta na wielu turniejach rangi krajowej.

Ekscentryczny, acz niezwykle rozpoznawalny piosenkarz Snoop Dog również nie kryje się ze swoją pasją, którą są gry wideo. Co więcej, od czasu do czasu uruchamia on transmisje na żywo, by wspólnie ze swoimi fanami bawić się długimi godzinami przy takich tytułach jak Madden NFL czy NBA2K.

Niemałym zaskoczeniem w tej krótkiej liście może być obecność Beyonce. Jak się okazuje, wokalistka bardzo lubi spędzać wolny czas przy konsoli Wii. Jej ulubionym gatunkiem są gry typu arcade.