​Najbliżej idealnej rasy psów są dalmatyńczyki. Tyle że według bardzo specyficznego kryterium

A co byłoby, gdyby matematyczną zasadę zwaną złotą proporcją stosowaną w architekturze i malarstwie, użyć w odniesieniu do istot żywych? Już wiadomo. Sztab analityków wziął bowiem pod lupę 100 psich ras i ocenił ich atrakcyjność. Okazało się, że najlepsze proporcje mają dalmatyńczyki. Cruella De Mone musiała o tym wiedzieć.

Zdjęcie Dalmatyńczyk najlepiej wpisuje się w matematyczny wzorzec piękna, określany jako złota proporcja /123RF/PICSEL

Na zlecenie brytyjskiej porównywarki ubezpieczeń Moneybeach.co.uk, specjaliści przeanalizowali zdjęcia psów różnych ras, zwracając uwagę m.in. na odległości między ich oczami, uszami, nozdrzami i językiem. Na podstawie tego oceniali, w jakim stopniu dane rasy wpisują się w matematyczny wzorzec piękna, określany jako złota proporcja.

Najwyższe miejsce zajął dalmatyńczyk. Realizuje on złoty stosunek na poziomie 67,03 proc. Jeśli chodzi o pierwszą dziesiątkę najatrakcyjniejszych ras w tym względzie, to kolejne miejsca zajmują irlandzki spaniel wodny, foksterier szorstkowłosy, labrador, basset, samojed, jack russell terrier, rottweiler, bernardyn i golden retriever.

Warto nadmienić, że psy zajmują dopiero piąte miejsce w zestawieniu ras zwierząt domowych, które są najbliższe złotej proporcji. Palmę pierwszeństwa dzierżą koty, za nimi są fretki, króliki i chomiki.

Zdjęcie Wyniki badań nie pozostawiają wątpliwości - dalmatyńczyki mają proporcje idealne! / 123RF/PICSEL

Złota proporcja (in. złoty podział, złota proporcja, boska proporcja, złoty stosunek) to taki podział odcinka na dwie części, aby stosunek długości jego dłuższej części do długości części krótszej był taki sam, jak stosunek długości całego odcinka do długości dłuższej części. Ta zasada już od czasów starożytnych wykorzystywana była w tworzeniu kompozycji architektonicznych czy malarskich. Znalazła zastosowanie w planach budowli na Akropolu czy w pracach Michał Anioła. Po dziś dzień używana jest nie tylko w tych dziedzinach sztuki, ale także w fotografii, grafice, muzyce czy technice.

