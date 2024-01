Najdłuższe, najkrótsze, najbardziej strome: Magia niecodziennych ulic

Najdłuższe ulice na świecie i w Polsce

Najdłuższą ulicą na świecie jest Yonge Street w Kanadzie. Rozpoczyna się w Toronto i biegnie na północ aż do Ontario. Długość Yonge Street jest często podawana jako 1896 kilometrów, ponieważ dawniej była połączona z Highway 11, która prowadzi aż do granicy z Minnesotą w Stanach Zjednoczonych. Jednakże współcześnie Yonge Street jako ulica jest znacznie krótsza, gdyż Highway 11 nie jest już oficjalnie jej częścią. Długość samej Yonge Street, bez uwzględniania Highway 11, wynosi około 56 kilometrów. Drugie i trzecie miejsce przypada kolejno ulicy Broadway w Nowym Jorku 241 km i Sepulveda Boulevard 69 km w Los Angeles.



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Starożytna mapa Rzymu dostępna dla turystów. Miała ogromne rozmiary © 2024 Associated Press

Polskie rekordy przy amerykańskich gigantach wypadają dość skromnie, ale warto odnotować, że za najdłuższą ulicę w naszym kraju uważany jest Wał Miedzeszyński w Warszawie. Rozciąga się na długości 14,5 km wzdłuż prawego brzegu Wisły, od Saskiej Kępy aż do granic miasta. Na drugim miejscu pod względem długości znajduje się ulica Puławska, mierząca 12,2 km w granicach Warszawy, ale łącznie z odcinkiem poza miastem do Piaseczna, jej długość wynosi 15,6 km — dlatego niektórzy uważają właśnie Puławską za najdłuższą ulicę w Polsce. Na trzecim miejscu są Aleje Jerozolimskie z długością 11,9 km, będące częścią Obwodnicy Etapowej Warszawy, drogi krajowej nr 7 i trasy europejskiej E77.

Zdjęcie Węzeł "Wał Miedzeszyński" na południowej obwodnicy Warszawy. / Łukasz Szczepański/ Reporter / East News

Rekordowo krótkie ulice

Prawdopodobnie żadna z polskich ulic noszących nazwę “Krótka" nie jest aż tak krótka, jak najkrótsza ulica na świecie. Za najkrótszą ulicę świata uznaje się bowiem Ebenezer Place w Wick, w Szkocji. Ta wyjątkowo krótka ulica ma zaledwie 2,06 metra długości. Została oficjalnie zarejestrowana jako ulica w 1887 roku. Na Ebenezer Place znajduje się tylko jeden adres - numer 1, który jest wejściem do hotelu. Ze względu na swój niewielki rozmiar, ulica ta przyciąga turystów z całego świata, chcących zobaczyć ten nietypowy rekord.

Za rekordowo krótką ulicę w Polsce uważa się ulicę Samborska, zlokalizowaną za budynkiem Technikum Architektoniczno-Budowlanego w Warszawie. Jest to najkrótsza ulica w stolicy, a zarazem w całej Polsce. Jej długość wynosi zaledwie 22 metry, a szerokość to tylko 2,7 metra. Z uroczą uliczką związana jest ciekawa legenda — ponoć młody Fryderyk Chopin, wówczas student Szkoły Głównej Muzyki, udał się na spacer po Nowym Mieście. Układał właśnie nuty do nowego walca, a jako że przechadzał się króciutką ulicą Samborską — skomponował Walc Minutowy Des-Dur. Niestety, nikt nie może poszczycić się posiadaniem adresu na najkrótszej ulicy w Polsce, przy Samborskiej nie ma żadnych budynków mieszkalnych.

Najszersza i najbardziej stroma ulica świata

Najbardziej znana jako najszersza na świecie, choć wcale nią nie jest, to Avenida 9 de Julio w Buenos Aires w Argentynie. Jej szerokość wynosi około 140 metrów. Ulica ta składa się z wielu pasów ruchu, oddzielonych pasami zieleni i placami. Avenida 9 de Julio jest również znana ze swojej charakterystycznej architektury, jak Teatr Colon i pomnik Don Kichota. Szerokość ulicy sprawia, że przejście przez nią od strony do strony zajmuje kilka minut, a jej imponujące rozmiary i miejski krajobraz sprawiają, że jest jednym z najbardziej znanych punktów orientacyjnych Buenos Aires.

Zdjęcie Avenida 9 de Julio w 1985 roku / 4Imagens / Contributor / Getty Images

Nieco mniej znana, chociaż szersza ulica znajduje się w stolicy Brazylii. Ulica o nazwie Eixo Monumental ma 250 metrów szerokości i choć jest najszerszą ulicą świata, brak jej zabytkowego charakteru i uroku argentyńskiej rekordzistki.

W Polsce brak rankingów szerokości ulic, być może więc rekord 80 metrów szerokości, jaki ustanowiła przed wojną Aleja Wojska Polskiego w Warszawie nadal jest nie pobity.

Inną kategorią, w której ulice mogą się zmierzyć jest ich kąt nachylenia. Ulica Ffordd Pen Llech w Harlech, Walii, Wielkiej Brytanii, została uznana przez Księgę Rekordów Guinnessa w Londynie za najbardziej stromą ulicę na świecie z nachyleniem wynoszącym 37,45 procent. Dla kogoś poruszającego się pieszo lub pojazdem, nachylenie 37,45 procent oznacza, że na każdy metr pokonany w pionie przypada 2,67 metra drogi pokonanej w poziomie.

Zdjęcie Wyścig kolarski na ulicy Ffordd Pen Llech / Mark Bullimore / Contributor / Getty Images