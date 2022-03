Zupa może szkodzić

Zupy mają wiele niezaprzeczalnych zalet. To danie, które z łatwością można przygotować, tak by wystarczyło nam nawet na kilka dni, jest sycące, rozgrzewające - co jest ważne gdy wracamy zimą z pracy lub spaceru. Wydawać by się mogło, że domowe zupy nie mają wad. A jednak! Jeśli zdecydujemy się zrobić je z pewnymi dodatkami, wtedy stają się wręcz szkodliwe dla zdrowia! A już na pewno nie pomogą nam w czasie prób zrzucenia kilku kilogramów. Jakie dodatki do zup należy ograniczać?





Najgorsze dodatki do zup

Śmietana do zagęszczenia i zabielenia zupy to bogate źródło kalorii i tłuszczu. Ci, którzy chcą schudnąć powinni sięgnąć po alternatywę - przypeisy na bazie tartych warzyw lub białego mięsa kurczaka.

Bulion pełnosodowy może prowadzić do wzdęć i zatrzymania wody w organizmie. Odpowiada za to właśnie zawarty w nim w dużych ilościach sód. Lepszym wyborem są buliony o zmniejszonej zawartości tego mikroelementu.

Kostki bulionowe z glutaminianem sodu pobudzają nasz apetyt, przez co jesteśmy skłonni więcej zjeść i tym samym “zawalić" dietę.

Kiełbasa w zupie przez wiele osób uważana jest za doskonały i smaczny dodatek. Niestety większość kiełbas zawiera w sobie dużo chemii, także takiej, która pobudza nasz apetyt. Do tego w kiełbasie większość kalorii pochodzi z tłuszczu.

Ser jako dodatek do zupy jest prawdziwą bombą tłuszczu i soli. A ich i tak nie brakuje już w wielu zupach. Dlatego lepiej zrezygnować z serowej posypki.

Masło orzechowe jest także składnikiem kilku orientalnych przepisów na zupy. Warto sięgnąć po to naturalne, gdyż popularne w sklepach przetworzone masło orzechowe charakteryzuje się wysoką zawartością zarówno cukrów jak i tłuszczy.

Mąka czyni zupę bardziej sycącą, ale równocześnie dodaje daniu wiele niepotrzebnych kalorii.

Makaron z rafinowanej pszenicy nie zawiera wcale błonnika i białka. Lepiej sięgnąć po makaron pełnoziarnisty, makaron z ciecierzycy czy makaron z cukinii.





Zobacz również:

Najlepsze pierogi na świecie

Reklama

Dlaczego warto dodać ocet do barszczu czerwonego?

Przepis na kapuśniak