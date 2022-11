Sałatka jarzynowa, znana również jako sałatka warzywna to najpopularniejsza polska sałatka z gotowanych jarzyn takich jak marchew, pietruszka, seler, ziemniaki z dodatkiem ugotowanych na twardo jajek, zielonego groszku i ogórków kiszonych. Do sałatki dodaje się również majonez i przyprawy takie jak pieprz i sól.

Sałatkę jarzynową spożywa się w naszym kraju przez cały rok, ale największą popularnością cieszy się w Boże Narodzenie i Wielkanoc. Przygotowanie sałatki najlepiej rozpocząć dzień przed jej podaniem.

W sieci nie brakuje oczywiście przepisów na klasyczną sałatkę jarzynową, ale czasem warto ją urozmaicić i skorzystać np. z rad siostry Anastazji, która dodaje do niej jeden składnik - pieczarki!

Sałatka jarzynowa siostry Anastazji:

Składniki 4-5 marchewek

3 pietruszki

1 średni seler

3-4 ogórki kiszone

4 jajka

1 czerwona cebula

1 puszka groszku zielonego

1 mały słoik pieczarek konserwowych

1 mały słoik majonezu

sól i pieprz

Przygotowanie:

1. Marchew, selera oraz pietruszkę obierz i ugotuj aż będą miękkie. Gotowe warzywa ostudź, a potem pokrój w kostkę.

2. Ugotuj ziemniaki do sałatki jarzynowej. Gdy będą miękkie, ostudź, obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki.

3. Odsącz groszek konserwowy oraz pieczarki, a następnie pokrój na ćwiartki.

4. Jajka ugotuj i obierz ze skorupki. Obierz i pokrój cebulę oraz ogórki kiszone.

5. Wszystkie składniki do sałatki jarzynowej przełóż do dużej miski i dokładnie wymieszaj. Dodaj majonez i dopraw całość do smaku.

6. Na koniec udekoruj sałatkę natką pietruszki i ćwiartkami ugotowanego jajka.

Smacznego!

