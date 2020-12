Choć to o kobietach mówi się „płeć piękna”, a ilość damskich przyborów w łazience często kilkukrotnie przekracza liczebnością ilość akcesoriów męskich, to jednak panowie również lubią zadbać o swój wygląd – w końcu nienagannie przystrzyżony zarost i włosy świadczą o schludności i elegancji.

Zdjęcie / materiały promocyjne

Choć to o kobietach mówi się "płeć piękna", a ilość damskich przyborów w łazience często kilkukrotnie przekracza liczebnością ilość akcesoriów męskich, to jednak panowie również lubią zadbać o swój wygląd - w końcu nienagannie przystrzyżony zarost i włosy świadczą o schludności i elegancji. Ongiś dżentelmeni odwiedzali fryzjerów i Barberów praktycznie co kilka dni, aby zachować dyscyplinę brody i czupryny. Dziś zdecydowanie brakuje czasu na tak częste wizyty, a pęd życia nierzadko zmusza nas do samodzielnego radzenia sobie w domu. Zastanawiasz się, czy we własnej łazience również możesz osiągnąć profesjonalne rezultaty? Oczywiście, że tak, ale kluczem do tego będzie odpowiedni sprzęt, a przede wszystkim maszynka do strzyżenia włosów. Za chwilę podpowiemy Ci, jaka powinna być właściwa maszynka do strzyżenia!

Najlepsza maszynka do strzyżenia? Najistotniejsze są kwestie techniczne

Jeżeli zależy Ci na jakościowej maszynce, której trwałości możesz być pewien przez lata - poszukaj profesjonalnego modelu w fachowej hurtowni fryzjerskiej. W takich miejscach znajdziesz maszynki do strzyżenia dedykowane profesjonalnym fryzjerom i Barberom, a więc takie, które pozwalają uzyskać optymalne efekty. Są też o wiele solidniejsze - w końcu muszą zmierzyć się z codziennymi, często wielogodzinnymi wyzwaniami strzyżenia i stylizacji. Nie straszne im także drobne wstrząsy mechaniczne, takie jak niespodziewany upadek. Profesjonalne maszynki do strzyżenia włosów cechują się również większą precyzją, lekkością i ergonomicznym kształtem, który ułatwia manewrowanie.

Ok, mamy listę pewnych cech wspólnych, jakie mają wszystkie fachowe maszynki do włosów. Modeli jest jednak od groma! Zastanawiasz się na co zwrócić uwagę przy wyborze sprzętu do własnego użytku domowego? Zalecamy, abyś zwrócił uwagę na kilka istotnych kwestii technicznych maszynek do strzyżenia. Najważniejsze parametry to:

Zasilanie maszynki do strzyżenia: możesz wybrać albo model sieciowy lub bezprzewodowy. Pierwszy z pewnością będzie lżejszy (odchodzi waga akumulatora) i zagwarantuje równomierną pracę. Model bezprzewodowy natomiast posiada tę wygodę, że może być używany w dowolnym miejscu bez kłopotliwie plączącego się kabla. Trudny wybór? Masz jeszcze opcję synkretyczną: akumulatorowo sieciowe urządzenie, które może pracować zarówno w jednym, jak i w drugim trybie! Wybierając maszynkę do strzyżenia przemyśl dobrze tę kwestię.

możesz wybrać albo model sieciowy lub bezprzewodowy. Pierwszy z pewnością będzie lżejszy (odchodzi waga akumulatora) i zagwarantuje równomierną pracę. Model bezprzewodowy natomiast posiada tę wygodę, że może być używany w dowolnym miejscu bez kłopotliwie plączącego się kabla. Trudny wybór? Masz jeszcze opcję synkretyczną: akumulatorowo sieciowe urządzenie, które może pracować zarówno w jednym, jak i w drugim trybie! Wybierając maszynkę do strzyżenia przemyśl dobrze tę kwestię. Czas pracy maszynki do strzyżenia: kwestia dotycząca maszynek bezprzewodowych i sieciowo-akumulatorowych. Sprawdź, jaki jest czas pracy sprzętu na pełnym naładowaniu oraz długość samego ładowania. Jest to ważne, gdyż niektóre maszynki zapewniają długotrwałą pracę na akumulatorze, ale same... ładują się kilkanaście godzin, co w warunkach domowych może być bardzo niepraktyczne! Jeżeli to sprzęt tylko na Twój użytek to lepiej wybierz model z nieco mniej wytrwałym, ale za to szybciej ładującym się akumulatorem. W warunkach domowych to zupełnie wystarczy.

kwestia dotycząca maszynek bezprzewodowych i sieciowo-akumulatorowych. Sprawdź, jaki jest czas pracy sprzętu na pełnym naładowaniu oraz długość samego ładowania. Jest to ważne, gdyż niektóre maszynki zapewniają długotrwałą pracę na akumulatorze, ale same... ładują się kilkanaście godzin, co w warunkach domowych może być bardzo niepraktyczne! Jeżeli to sprzęt tylko na Twój użytek to lepiej wybierz model z nieco mniej wytrwałym, ale za to szybciej ładującym się akumulatorem. W warunkach domowych to zupełnie wystarczy. Ostrza i regulacja długości strzyżenia - ostrze ostrzu nierówne, a ich wersji również jest wiele. Zalecamy postawienie na sprawdzoną klasykę - ostrza ceramiczne lub tytanowe, ze stali szlachetnej, najlepiej od zaufanej marki. Tu nie warto oszczędzać - producenci królujący na rynku barberskim od kilkudziesięciu lat nie zdobyli takiej pozycji bez powodu. Ważną funkcją, o obecności której musisz się upewnić, to możliwość i zakres regulacji długości strzyżenia - sprawdź te parametry i oceń, czy są odpowiednie do Twoich potrzeb. Możliwe ustawienia długości cięcia powinny być zawarte w opisie.

ostrze ostrzu nierówne, a ich wersji również jest wiele. Zalecamy postawienie na sprawdzoną klasykę - ostrza ceramiczne lub tytanowe, ze stali szlachetnej, najlepiej od zaufanej marki. Tu nie warto oszczędzać - producenci królujący na rynku barberskim od kilkudziesięciu lat nie zdobyli takiej pozycji bez powodu. Ważną funkcją, o obecności której musisz się upewnić, to możliwość i zakres regulacji długości strzyżenia - sprawdź te parametry i oceń, czy są odpowiednie do Twoich potrzeb. Możliwe ustawienia długości cięcia powinny być zawarte w opisie. Wykonanie i obudowa - wbrew pozorom obudowa maszynki jest niezwykle istotna: wpływa nie tylko na odporność i trwałość samego urządzenia, ale może też rzutować na sam komfort użytkowania. Jest tu jeszcze jeden, przyjemny aspekt - czołowi producenci wiedzą, że profesjonalny sprzęt powinien także wyglądać atrakcyjnie, aby wpisać się w wizualny kanon salonów fryzjerskich i barberskich. I choć może w warunkach domowych nie jest to aż tak istotne... to jednak fajnie, gdy nasza maszynka do włosów designersko wygląda, prawda? Wiele modeli ma też w komplecie przydatne etui, szczoteczkę do czyszczenia itp.

Profesjonalna maszynka kluczem do sukcesu

Choć profesjonalne maszynki fryzjerskie czasami mogą być droższe od tych znanych z popularnych sklepów RTV AGD, to jednak cena nie powinna być głównym wyznacznikiem, jeżeli zależy nam na kupnie naprawdę trwałego i profesjonalnego sprzętu, który przez długie lata pozwoli nam osiągać w domowych warunkach salonowe rezultaty. Obecnie rynek akcesoriów fryzjerskich pełen jest licznych i dobrych modeli maszynek w przeróżnych kształtach i kolorach. Jakie są obecnie najlepsze maszynki na rynku? Jeżeli nadal nie wiesz, na jaki model się zdecydować, przejrzyj ranking najlepszych maszynek do strzyżenia - pozwoli Ci to sprawdzić, które maszynki są polecane przez profesjonalistów i na jakie ich aspekty zwracają oni uwagę! Taki ranking maszynek do strzyżenia opublikował m. in. znany internetowy sklep ze sprzętem fryzjerskim i innymi produktami do stylizacji i pielęgnacji włosów. Wśród liderów zestawienia znalazły się dwa świetne modele, które wielu profesjonalistów określa bez wahania jako najlepsze maszynki. Są to:

Jaguar CM2000 BLACK maszynka do strzyżenia przewodowa (12842)

Ermila Genius maszynka do strzyżenia bezprzewodowa (997)

Zdjęcie / materiały promocyjne

Ranking maszynek do strzyżenia jaki możemy znaleźć na Fryzomanii zawiera dobre maszynki fryzjerskie, po które najczęściej sięgają fachowcy, ale również mężczyźni, którzy sami podejmują się strzyżenia włosów i zarostu. Stawiając na profesjonalny sprzęt na pewno się nie zawiedziesz, a Twoja maszynka do strzyżenia będzie Ci służyć długo!