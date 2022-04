Inteligencja to cecha pożądana przez wszystkich. Pragniemy jej dla samych siebie oraz szukamy jej u potencjalnego partnera. Niewykluczone, że właśnie z tego powodu odrzucamy część kandydatów. Sprawdź, wśród jakich znaków warto szukać drugiej połówki, która będzie zawsze służyła dobrą radą.

Baran

Barany to urodzeni przywódcy, często nawet widać u nich przebłyski geniuszu. Dzięki ogromnej ciekawości świata jest chętny do poznawania nowych rzeczy oraz zdobywania rozmaitych doświadczeń. Niczego się nie boi, dzięki czemu chętnie podejmuje rozsądne ryzyko, które skutkuje wielkimi osiągnięciami. To znak, który zawsze jest o krok dalej niż inni.

Wodnik

Wodniki świetnie odnajdują się w kwestiach technologicznych. Chętnie sięgają po nowinki oraz informacje ze świata komputerów, ciągle poszerzając swoją wiedzę. Oprócz tego wśród Wodników pełno jest moli książkowych. Wszystko dlatego, że lubią wiedzieć więcej niż inni oraz na podstawie różnych źródeł starają się odnaleźć prawdy uniwersalne. Poza tym wodniki same w sobie są oryginalne, śmiało stawiają kroki w nieznane i przecierają ślady dla grupy, której przewodniczą.

Skorpion

Skorpiony są niezwykle spostrzegawcze. Ich bystre oczy widzą dokładnie wszelkie wady i zalety sytuacji, w jakich się znajdują, dzięki czemu bez problemu znajdują kilka możliwych wariantów wyjścia i wybierają ten najkorzystniejszy. W ten sposób radzą sobie z rozwiązywaniem nawet najtrudniejszych problemów. Ich inteligencja często jest niezauważalna na pierwszy rzut oka, ponieważ Skorpiony są bardzo tajemnicze. Jednak czy to nie czyni ich jeszcze bardziej pociągającymi?

Panna

Wszystkie zodiakalne Panny to urodzeni naukowcy. Uwielbiają znajdować reguły oraz anomalie. Obserwują z ukrycia, prowadząc swoje własne badania nad światem oraz rządzącymi nim zasadami. Dzięki uwielbieniu do regularnego rytmu, Panny czują potrzebę organizowania przestrzeni oraz własnych działań w taki sposób, aby być najbardziej produktywnym. Nie ma dla nich nic lepszego niż dobrze uporządkowane życie w zgodzie z ich wewnętrznym planem.

