Najmniejsze wsie w Polsce. Liczba mieszkańców mocno zaskakuje!

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce obecnie znajduje się 43 122 wsi, z czego 29 368 przynależy do gmin wiejskich, a 13 754 do gmin miejsko-wiejskich. Województwem, w którym mieści się ich najwięcej jest mazowieckie - 7 843, a najmniej zanotowano w opolskim - 1 017.

Na terenie naszego kraju znajduje się także wiele miast i wsi, w których już od dawna nikt nie mieszka. O tym stanie rzeczy zadecydowała przede wszystkim historia - niektóre zostały zniszczone przez niemieckich okupantów, a z innych mieszkańcy postanowili się po prostu wyprowadzić. Z biegiem czasu zaczęły zmieniać się w ruinę, dziś są niczym punkty-widma na mapie. Wiele wsi może czekać podobny los, bowiem liczbę mieszkańców policzyć dziś można na palcach jednej ręki.

Zdjęcie W wielu opuszczonych wioskach warunki mieszkaniowe nie są łatwe / 123RF/PICSEL

Najmniejsze wsie w Polsce - ile liczą mieszkańców?

W czołówce najmniejszych polskich wsi jest miejscowość, w której zameldowane są jedynie cztery osoby, a aktualnie mieszkają dwie - sołtys i jego żona. Jest to Dąbrowa w województwie lubelskim, powiecie hrubieszowskim, gminie Mircze. Najbliższe duże miasta to Hrubieszów i Zamość.

Dwójka mieszkańców, która postanowiła pozostać w Dąbrowie już niejednokrotnie wypowiadała się w mediach o warunkach w jakich przychodzi im mieszkać. W niektórych miejscach brakuje prądu, bo likwidowane są linie energetyczne. Ponadto w Dąbrowie nie ma asfaltowych dróg, prowadzi do niej z jednej strony kamienista, z drugiej polna ścieżka. To, co zostało z zabudowy może wprawiać w osłupienie. Szkielety murów, opuszczone chaty, porzucone na uboczach meble, drzwi, czy okna, które zdążyła porosnąć już trawa i chwasty.

Zdjęcie Opuszczone domy, szkielety murów, pozostawione meble - to częsty widok w małych, polskich wsiach / 123RF/PICSEL

Marian Kołtunicki - sołtys Dąbrowy i zarazem jeden z dwójki mieszkańców, w rozmowie z portalem wp.pl wyznał, że wraz z żoną mieszkają tam sami od pięciu lat. Wcześniej towarzyszyły im córki, które postanowiły wyjechać do Zamościa. Jak sam twierdzi - nikt nie chce mieszkać na odludziu.

Co ciekawe, według danych GUS w Polsce podobnych sytuacji jest wiele - z roku na rok liczba mieszkańców niektórych wiosek stale się zmniejsza. Sporo z nich liczy tylko jednego mieszkańca.

Oto ranking najmniejszych polskich wsi:

Kłomino - woj. zachodniopomorskie - 12 mieszkańców (statystyki podają, że w 1995 mogło mieszkać tam nawet 5 tys. osób)

Kuźnica Dąbrowska, woj. opolskie - 11 mieszkańców

Ligota Tworkowska, woj. śląskie - 4 mieszkańców

Kolemczyce, woj. lubelskie - 4 mieszkańców

Imno, woj. zachodniopomorskie - 4 mieszkańców

Kępa Zagajna, woj. lubuskie - 3 mieszkańców

Dąbrowa - woj. lubelskie - 2 mieszkańców

Pielica, woj. pomorskie - 2 mieszkańców

Czarne, pow. małopolskie - 2 mieszkańców

Zakrzewek, woj. kujawsko-pomorskie - 2 mieszkańców

Kopysno, woj. podkarpackie - 1 mieszkaniec

Zdjęcie Kopysno, woj. podkarpackie / ADAM LAWNIK / East News

Mikołajów, woj. świętokrzyskie - 1 mieszkaniec

Pawłowice Małe, woj. dolnośląskie - 1 mieszkaniec

Talpity, woj. warmińsko-mazurskie - 1 mieszkaniec

Chłodne Włóki, woj. Podlaskie - 1 mieszkaniec

Konary, woj. wielkopolskie - 1 mieszkaniec

Zabrzezie, woj. łódzkie - 1 mieszkaniec

Gdzie leży największa polska wieś?

Na drugim końcu skali znajdują się wsie - giganty, porównywane już do miast. Całkiem możliwe, że z biegiem lat zmienią swój status.

Obecnie największa polska wieś pod względem liczby mieszkańców to Kozy w woj. śląskim, powiecie bielskim, gdzie mieszka 12 881 osób. To więcej niż w niektórych miastach! Dla porównania, Opatowice - najmniejsze pod względem liczby ludności miasto Polski - liczy 338 mieszkańców.

Zdjęcie Wiejskie tereny mają swój niezaprzeczalny urok. Na zdjęciu panorama Beskidu Niskiego / TRAVELPHOTO / Agencja FORUM

Kozy położone są nad 4 rzekami na północnych stokach Beskidu Małego. Co więcej, gmina Kozy zyskała miano najprężniej rozwijających się gmin w całym kraju. Na jej terenie odnotowano 1,2 tys. podmiotów gospodarczych.

Na drugim miejscu pod względem liczby ludności znajduje się wieś Koziegłowy w woj. wielkopolskim, powiecie poznańskim, licząca 11 400 mieszkańców.

Z kolei największą polską wsią, biorąc pod uwagę powierzchnię jest malownicza Zawoja w województwie małopolskim - zajmuje ponad 100 km². Zawoja to także najdłuższa miejscowość w naszym kraju - mierzy ok. 18 km.

***

