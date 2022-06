Najmodniejsze stylizacje z sandałami na obcasie

Zwiewna boho księżniczka

Piękna i zmysłowa Zoe Kravitz doskonale wie, jak nosić się z wdziękiem, a jednocześnie w sposób, który przykuwa uwagę na długie chwile. Jej stylizacje często nawiązują do stylu boho, w którym aktorka najlepiej się czuje. Boho będzie odpowiadać tym z nas, które lubią kobiecość, romantyczność lub po prostu czasem mają ochotę poczuć się jak elfia lub hipisowska księżniczka.

Do takiej stylizacji potrzebujesz sukienkę maxi dopasowaną do Twojego rodzaju figury. Do wyboru masz niezliczoną liczbę krojów: proste sukienki na ramiączkach, odcinane pod biustem (idealne przy pełniejszych kształtach), dopasowane, bez pleców, asymetryczne. Ważny jest jednak materiał, z którego odszyta jest sukienka: dobrze, aby był zwiewny, kreacja może mieć kilka warstw. Postaw na jednolity, pastelowy kolor (najlepiej jasny błękit lub biel); zawsze dobrym wyborem są również wzory florystyczne. Do takiego zestawu pasować będą dwa rodzaje sandałów. Pierwsze to klasyczne sandałki złożone z podeszwy z niewielkim obcasikiem i rzemyków: jeśli będą wiązane powyżej kostki, tym lepiej, doda to jeszcze więcej charakteru Twojej stylizacji. Jeśli wolisz, możesz wybrać odrobinę bardziej wyraziste sandałki na obcasie: skórzane, na drewnianym słupku.



Brązowe, skórzane sandały na obcasie idealnie dopełnią stylizacje

Nowoczesna i seksowna Carrie Bradshaw

Gdyby "Seks w wielkim mieście" kręcony był współcześnie, trzydziestoletnia Carrie Bradshaw zapewne pokochałaby ten look. Jego podstawą są boyfriendy, jeansy o luźnych nogawkach, bardzo komfortowe w noszeniu aczkolwiek według wielu... mało kobiece. Dlatego boyfriendy dobrze jest łączyć z dodatkami ultrakobiecymi, takimi jak na przykład gustowne sandałki na obcasie. Niebieskie jeansy uwielbiają towarzystwo srebra i złota: jeśli sandały w tym kolorze połączysz z białą bluzką bez pleców i przyciągającą spojrzenia kopertówką, masz gwarantowane powodzenie na każdym wyjściu.

Oczywiście tego typu jeansy w luźnym kroju możesz łączyć również z sandałami w innym kolorze: dobrym pomysłem są czerwone lub czarne buty. Z tym, że w tym drugim przypadku uzyskasz semi-formalny look (jeśli oczywiście Twoje boyfriendy nie mają przetarć i dziur). Zawsze dobrym połączeniem są sandały na obcasie i jeansy z wysokim stanem: pozwalają ukryć ewentualne niedoskonałości sylwetki i optycznie ją wydłużają.

Profesjonalna biznes woman

Księżna Kate Middleton z racji pełnionej funkcji często prezentuje się w formalnych stylizacjach, nie oznacza to jednak, że są one nudne czy pozbawione indywidualnego charakteru. Nie jeden raz księżna widziana była w gustownych sandałach na cienkim obcasie, które np. w połączeniu z dopasowanymi spodniami cygaretkami w kratę prezentują się wręcz zachwycająco. Tego typu strój świetnie komponuje się z białą koszulą lub bluzką i lekką marynarką. Alternatywą dla spodni i koszuli może być klasyczna szmizjerka lub sukienka wiązana w pasie w kolorze kawy z mlekiem. Brązowe, skórzane sandały na obcasie idealnie dopełnią takiej stylizacji, która zostanie dobrze przyjęta zarówno w biurze, jak i na spotkaniu koktajlowym po pracy.