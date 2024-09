Nowa szkoła na Białołęce podzielona została na specjalne strefy z dostępem do wspólnych przestrzeni: stołówki, biblioteki z czytelnią, sali gimnastycznej i świetlic. Nie brakuje także ogródków oraz terenów rekreacyjnych.

- Oddaliśmy w ręce szkolnej społeczności najpiękniejszą placówkę na Białołęce, jeśli nie w Warszawie. To szkoła, która powstała z poszanowaniem zieleni, z wysokiej jakości materiałów. Zastosowaliśmy wiele nowoczesnych rozwiązań - wygłuszyliśmy budynek szkoły, więc i na lekcjach, i na przerwach będzie ciszej. Naukę ułatwią świetnie wyposażone pracownie. Zadbaliśmy też o miejsce do uprawiania sportu i do integracji uczniów. A za szkolnym budynkiem, niedaleko Wisły będą się odbywać lekcje przyrody na świeżym powietrzu - powiedziała Anna Majchrzak, burmistrz Białołęki.