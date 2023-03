Spis treści: 01 Jak obliczyć liczbę numerologiczną?

Numerologia to jedna z nauk ezoterycznych, opierająca się na znaczeniu liczb. Numerolodzy uważają, że za pomocą analizy daty urodzenia oraz analizy numerologicznej imienia i nazwiska można przygotować opis charakteru, predyspozycji i osobowości oraz dokonać prognoz w różnych dziedzinach życia. Podstawą do wykonania takiej analizy jest znajomość swojej liczby numerologicznej.

Jak obliczyć liczbę numerologiczną?

Obliczenie liczby numerologicznej jest bardzo proste. Wystarczy znać swoją datę urodzenia, a następnie zsumować wszystkie cyfry. Dla przykładu, jeśli data urodzenia to 03.12.1984 rok, należy dodać do siebie: 3+1+2+1+9+8+4=28, 2+8=10, 1+0=1. Liczba numerologiczna wynosi więc 1. Jeśli data urodzenia to 19.09.1986 rok, należy dodać do siebie: 1+9+9+1+9+8+6=43, 4+3=7. Liczba numerologiczna to 7.

Według numerologii Jedynka to pełen energii i inicjatywy przewodnik, w którym drzemie chęć podbicia świata. Jedynkę charakteryzuje także entuzjazm, twórczość, kreatywność, błyskotliwy umysł i ogromna potrzeba wolności. To Jedynki zmieniają świat, cieszą się ogromnym autorytetem i zostają liderami.

Siódemkę charakteryzuje natomiast duża inteligencja, elegancja, otwarcie na duchowość, ezoterykę i medytację. Siódemka ma dużą potrzebę samotności, więc bywa niezrozumiała dla otoczenia, ale nie przeszkadza jej to w dalszej wizualizacji, życiu w świecie marzeń i odrywania się od rzeczywistości.

Szczęśliwe daty urodzenia

Według numerologów istnieją także tzw. liczby mistrzowskie:

11

22

33

44

55

66

Jeśli po zsumowaniu cyfr z daty urodzenia otrzymujemy właśnie taki wynik, to nie musimy już dodawać tych cyfr do siebie. Liczby mistrzowskie to bowiem szczególne liczby w całej numerologii.

Ludzie o takiej numerologii to zazwyczaj wybitne osobowości, osoby o szczególnych cechach i prawdziwi szczęściarze!

Liczby mistrzowskie: Charakterystyka

Mistrzowska 11

Osoby, którym patronuje numerologiczna 11, to idealiści, którzy całe życie służą ludzkości. Są marzycielami i nierzadko prekursorami nowych ruchów społecznych. Jedenastki posiadają liczne zdolności i głęboki umysł, a ich życie to pasmo sukcesów.

Mistrzowska 22

Osoby, którym patronuje numerologiczna 22, to silne jednostki związane ze światem finansów. Zajmują też często kluczowe stanowiska w świecie polityki czy przemysłu, a cechuje je pragnienie władzy, sławy i bogactwa. Mimo to nierzadko bywają altruistami i rozwój duchowy nie jest im obojętny.

Mistrzowska 33

Osoby, których liczbą numerologiczną jest 33, są obdarzone wyjątkową intuicją, a cechuje je uczciwość, prawdomówność oraz umiłowanie sprawiedliwości. Chcą pełnić rolę mistrzów i przywódców duchowych i dzielić się ze światem swoją mądrością. Są uzdolnione artystycznie, wrażliwe i odczuwają piękno w wyjątkowy sposób.

Mistrzowska 44

Osoby, którym patronuje mistrzowska liczba 44 są bardzo wytrwałe i obdarzone silną wolą, co sprawia, że szybko odnoszą w życiu spektakularne sukcesy. Są sprytne, stawiają czoła wszelkim trudnościom i nigdy się nie poddają. To urodzeni szefowie i przywódcy, myślący w chłodny sposób.

Mistrzowska 55

Osoby, którym patronuje liczba 55 są niezwykle uduchowione, pracowite, pomysłowe i kreatywne. Ciężko pracują i są gotowe do największych poświęceń. Uwielbiają się uczyć i często mają na koncie nowe, ważne odkrycia, mające spory wpływ na ludzkość. Pięćdziesiątki cechuje umiłowanie wolności i indywidualizm, nie znoszą ograniczeń.

Mistrzowska 66

Osoby, których liczbą numerologiczną jest 66 obdarzone są wielką radością, pogodą ducha i optymizmem, którymi zarażają dosłownie wszystkich. Odważnie spełniają swoje najbardziej abstrakcyjne marzenia, są wrażliwe, cierpliwe i mają ogromną wyobraźnię. Sześćdziesiątki łatwo osiągają sukces w każdej dziedzinie życia, także w sferze materialnej. Większość z nich ma zdolności artystyczne.

