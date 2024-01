Najpierw kontrolerzy pukali do drzwi. Potem Fiskus zablokował pokaźne sumy na kontach Polaków

20,3 miliona złotych to znacznie mniej niż w 2022 roku

Jak podaje portal Wirtualnemedia.pl w ubiegłym roku od stycznia do listopada urzędy skarbowe wszczęły postępowania na postępowania egzekucyjne wobec osób, które zalegały z płatnością abonamentu RTV na podstawie 9,5 tysiąca tytułów wykonawczych. W efekcie Fiskus zajął 20,3 miliona złotych. Jest to o wiele niższa kwota niż w ubiegłym roku, kiedy to z tytułu egzekucji niezapłaconych abonamentów do kasy urzędów skarbowych wpłynęło 41,69 miliona złotych. W 2022 roku wystawiono także ponad 47 tysięcy tytułów wykonawczych, a więc pięciokrotnie więcej niż w 2023 roku.

Tytuły wykonawcze wystawiano na podstawie wyników kontroli prowadzonych przez pracowników Poczty Polskiej. O kontrolach i kwestiach z nimi związanych pisaliśmy w artykule " 'Pies wie, co robić'. Tak Polacy reagują na kontrolerów abonamentu RTV"

Zdjęcie Urząd Skarbowy może zająć pieniądze z konta za brak opłaty abonamentowej / 123RF/PICSEL

Fiskus zajmuje pokaźne sumy na kontach Polaków

Niezarejestrowanie odbiornika radiowego czy telewizyjnego oraz unikanie płacenia abonamentu grozi karą w wysokości trzydziestokrotności miesięcznej opłaty. W 2023 roku za radioodbiornik należało zapłacić 8,70 złotych miesięcznie, natomiast za telewizor lub radioodbiornik i telewizor opłata wynosiła 27,30 zł - to oznacza, że w przypadku “przyłapania" przez kontrolera posiadacz sprzętu RTV musiał zapłacić karę w wysokości 819 złotych.



Zdjęcie Ile zapłacimy za abonament RTV w 2024? / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News

Wysokość abonamentu i kary w 2024 roku

Wysokość kary za niepłacenie abonamentu RTV w 2024 roku nie ulegnie zmianie, bo zgodnie z “Rozporządzeniem KRRiT z dnia 10 maja 2023r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2024 r." w rozpoczynającym się roku wysokość opłat nie ulegnie zmianie. Na 10 proc. zniżki mogą liczyć natomiast osoby, które zdecydują się zapłacić abonament za cały rok z góry i zrobią to do 25 stycznia 2024 roku.

