Najpopularniejsze imiona w Polsce

Jakie imiona są najpopularniejsze w Polsce? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, wystarczy kilka kliknięć. Na stronie dane.gov.pl co roku publikowane są zestawienia najczęściej nadawanych imion. Na szczycie listy od lat znajdują się imiona takie jak: Zofia, Zuzanna, Hanna, Maja i Laura. Wśród liderów jest i "Julia" - imię uznawane nie tylko za ładne, ale również seksowne.

Skąd wiadomo, że akurat to, rozsławione przez Szekspira miano jest kojarzone z kobiecością i seksapilem? Oficjalnych rankingów seksownych imion oczywiście nikt nie prowadzi, jednak internauci na forach i redaktorzy serwisów parentingowych, często tworzą najrozmaitsze zestawienia imion, komponowane według kryteriów, które ogranicza tylko wyobraźnia.

Najseksowniejsze imię dla kobiety

Na listach najseksowniejszych imion obok Oliwii, Olimpii, Adrianny i Wiktorii, Julia pojawia się szczególnie często. I trudno się dziwić, bo poza ładnym brzmieniem i wspomnianą szekspirowską konotacją, to starożytne imię ma również niezwykłe znaczenie i symbolikę.

Julia to imię, które po raz pierwszy było używane w starożytnym Rzymie. Oznaczało "kobietę z rodu Julii" lub - co bardziej romantyczne "piękny kwiat". Kobiety o imieniu Julia są uważane za bardzo towarzyskie, przyjacielskie, łatwo nawiązujące kontakty. Julie szybko się zakochują i angażują w związki, jednak gdy relacja okaże się niewypałem, długo odchorowują rozstanie. Od partnerów oczekują wierności i wsparcia. Życie rodzinne jest dla nich niezwykle istotne. To właśnie bliscy są tymi, którzy dają Juliom energię do działania.

Co jeszcze warto wiedzieć o Juliach?

Julie mogą obchodzić imieniny kilka razy do roku, m.in. 15 lutego, 16 kwietnia (to najpopularniejsza data) 22 maja, 21 lipca, 1 października i 10 grudnia. Ich krótkie, dźwięczne imię zdrabnia się rzadko, zwykle do formy: Julka lub Julcia.

Julie są "bohaterkami" kilku aforyzmów i rymowanek takich jak:

"Julia zawsze jest wierna, cierpliwa, wytrwała, Chociaż w połowie z mgły jest, a tylko w połowie z ciała.(...)"

"Julia kocha aż do grobu. Gdy ma dwóch, to kocha obu"

"Julia przed samotnością nie odczuwa lęku, bo to dziewczyna pełna wdzięku".