Cmentarz to miejsce pamięci, z którym wiążą się liczne przesądy ludowe. Niektóre dotyczą życia pozagrobowego, a inne tego, co może spotkać nas w życiu doczesnym, jeśli nie uszanujemy miejsca spoczynku zmarłych

Czy można zabierać kwiaty z cmentarza?

Zdjęcie Przesądy cmentarne mocno zapisały się w naszej kulturze. Niestety najmłodsze pokolenia często o nich zapominają / 123RF/PICSEL

Osoby, które zabierają rzeczy z nagrobków do domu, określane są również mianem hien cmentarnych. Kradzież w miejscu pochówku to poważny występek. Złe fatum może dopaść nas jednak nawet wtedy, jeśli przynosimy kwiaty z cmentarza, zakupione przez nas osobiście. Podobnie jak starą doniczkę, kamienie czy kasztany.

Rzeczy, które raz zostały przyniesione na cmentarz, powinny już tam pozostać. Jeśli są nieprzydatne, po prostu je wyrzućmy. W przeciwnym razie możemy sprowadzić nieszczęście na siebie i swoją rodzinę.

Jeden z najstraszniejszych cmentarnych przesądów mówi, że przynosząc kwiaty cmentarne do domu, sprowadzamy do domu potępioną duszę, która będzie chciała doprowadzić nas do obłędu lub śmierci.

Przesądy cmentarne, o których trzeba pamiętać

Zdjęcie Kwiaty na cmentarz - żywe czy sztuczne? Niezależnie od tego, jakie są, lepiej nie przynośmy ich do domu / 123RF/PICSEL

Z reguły pamiętamy o tym, że w złym guście jest siadanie na nagrobkach, a także celowe deptanie czy kopanie grobów. Jedynie osoby pozbawione skrupułów mogą posunąć się do tak skrajnych zachowań. Niestety nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że ryzykowane mogą być również takie rzeczy jak:

Zapalanie zniczy własną zapalniczką

Ogólnie, znicze najlepiej zapalać zapałkami. Jeżeli jednak już musimy wykorzystać do tego celu zapalniczkę, to nie taką, z której korzystamy na co dzień np. do odpalania papierosów. W ten sposób jedynie sprowadzamy na siebie groźne choroby i pecha w życiu. Jeśli więc decydujemy się już na zakup zapalniczki do odpalania zniczy, to niech będzie ona przeznaczona wyłącznie do tego celu.

Randkowanie na cmentarzu

Oczywiście, można wybrać się w Dzień Wszystkich Świętych na cmentarz z mężem, aby z sentymentem powspominać bliskich zmarłych. Lepiej jednak nie zabierać tam osoby, którą dopiero zaczynamy poznawać. Stary przesąd cmentarny mówi, że świeży związek nie ma szans rozkwitnąć wśród grobów. Niespokojne dusze zadbają o to, aby relacja była pełna cierpienia i rozczarowań.

Spacer w nowych butach po cmentarzu

Są osoby, które decydują się w święta włożyć nowe buty na cmentarz. Niestety prawda jest taka, że nawet najporządniejsze eleganckie obuwie, w stonowanych kolorach lepiej jednak pozostawić w domu, jeśli będzie to jedno z naszych pierwszych wyjść. Nie dlatego, że nie wypada mieć ich na sobie. Po prostu spacer w nowych butach po cmentarzu symbolizuje szybką i wyjątkowo bolesną śmierć. Nie warto więc ryzykować.

Zdjęcie Wyjście na cmentarz w nowych butach to kiepski pomysł. Zwłaszcza w Dzień Wszystkich Świętych może sprowadzić na nas nieszczęście / 123RF/PICSEL

Czy można palić znicze w domu? Lepiej nie ryzykować!

Chociaż dziś mało kto zdaje sobie z tego sprawę, zwyczaj palenia zniczy powiązany jest z dawnym pogańskim obrzędem. Wieki temu podczas tak zwanych "Dziadów" przyzywano z zaświatów dusze zmarłych, aby nakarmić je i zaspokoić ich niespełnione za życia pragnienia. Ogień lampionów, który palił się godzinami, miał zaś je ogrzać i ulżyć im w cierpieniu.

Teraz płonące znicze wiążę się zaś przede wszystkim z symboliką pamięci o zmarłych. Ogień to wieczność, nieśmiertelność i światło życia, jednak rozpalanie go na zniczach cmentarnych w domu może się źle skończyć. Lepiej nie róbmy więc tego, jeśli nie chcemy sprowadzić do swojego domu nieoczekiwanego gościa...

Zdjęcie Znicze najlepiej zapalać na cmentarzach i to koniecznie zapałkami / 123RF/PICSEL

