W 2022 roku stawiamy na grzywkę. Coś dla siebie znajdą zarówno fanki krótkich fryzur, jak i posiadaczki długich pasm, które nie chcą się ich pozbyć. Odpowiednio dobrana grzywka nie tylko wymodeluje rysy twarzy, ale także doda francuskiego szyku. Chcesz jak Emily podbijać Paryż? Gwiazda serialu "Emily w Paryżu" nosi jedną z najmodniejszych obecnie fryzur. A ty, dasz się przekonać?

Trendy w cięciach włosów na zimę 2022: shag cut

Pierwsza propozycja przeczy perfekcyjnym liniom cięcia. Gładkim bobom możemy w tym sezonie pomachać na pożegnanie. Jednym z zimowych trendów jest shag cut. Dzięki cieniowanym pasmom włosy zyskują na objętości. Dodatkowo wydają się niezwykle lekkie. Jeśli zależy ci na widocznej zmianie - to opcja właśnie dla ciebie.

Trendy w cięciach włosów na zimę 2022: bixie

Jeśli marzysz natomiast o zmianie spektakularnej, postaw na bixie. Charakteryzuje się ona bardzo krótkimi pasmami, których długość jest nierówna na całej powierzchni. Najważniejszym elementem tej fryzury jest oczywiście grzywka. Ale nie byle jaka! Postrzępiona, koniecznie musi sięgać mniej więcej do połowy czoła.

Trendy w cięciach włosów na zimę 2022: modern bob

Coś dla siebie, wśród obowiązujących obecnie trendów, znajdą także fanki minimalistycznych cięć. Modern bob to fryzura skrojona dla nich. Jej sekret to bujna grzywka i niezwykle delikatne cieniowanie włosów na ich długości. Jeśli zależy ci, aby twoje włosy wyglądały nadzwyczaj lekko - to propozycja właśnie dla ciebie.

Trendy w cięciach włosów na zimę 2022: curtain bangs

Zmysłowa, kobieca i uwodzicielska - to właśnie grzywka w stylu curtain bangs, której nie powstydzi się nawet serialowa "Emily w Paryżu". To jeden z największych fryzjerskich trendów tego sezonu. Krótsze na środku czoła włosy stopniowo wydłużają się w kierunku skroni. I oto cały sekret. Dodatkowo tego typu fryzura jest niezwykle prosta w stylizacji.

Trendy w cięciach włosów na zimę 2022: niski kucyk

Chcesz być trendy bez nawet najmniejszej zmiany? Postaw na niski kucyk. Jest nie tylko elegancki, ale także nieskomplikowany. Ułożenie tej fryzury zajmie ci dosłownie kilka minut. Wygładzone włosy i nisko spięty kucyk to fryzura, która idealnie nada się zarówno do eleganckiej sukienki, jak i jeansów czy nawet domowych dresów.

Myślisz, że to już wszystko? W takim razie zaczekaj! Tej zimy królują wszelkiego rodzaju dodatki. Nie bój się i eksperymentuj. Spinki, opaski czy kolorowe gumki to obecnie prawdziwy hit.

