Nastolatkowie uciekli do Rzymu... taksówką. Kurs kosztował ich 12 tys. zł!

O niecodziennym zaginięciu pary nastolatków policjanci z Bydgoszczy dowiedzieli się 10 maja. Przez niemal trzy tygodnie próbowali ustalić, gdzie znajdują się 14-letnia Nicole i 16-letni Łukasz. Za zaginionymi wystawiono żółtą notę Interpolu. W środę 1 czerwca bydgoska policja przekazała informację do mediów, że młoda para została zlokalizowana w Rzymie.

Uciekli do Rzymu taksówką

Dość niespotykane są okoliczności ucieczki dwojga nastolatków. Okazało się bowiem, że do Rzymu postanowili dostać się taksówką. Za pomysłem miał stać 16-letni Łukasz, który za kurs do stolicy Włoch zapłacił 12 tys. złotych. Chłopak przed wejściem do taksówki chciał utrudnić możliwość jego zlokalizowania dzięki zniszczeniu w telefonie swojej dotychczasowej karty SIM.

Reklama

Po dotarciu do miejsca docelowego para miała wynająć luksusowy apartament, w którym doba kosztuje 1,5 tys. dol (ok. 6,4 tys. zł).

Zobacz również: "OK boomer! Czy ty w ogóle coś rozumiesz?"

Współpraca włoskiej i polskiej policji

31 maja para nastolatków została w końcu namierzona w stolicy Włoch.

Ich odnalezienie (...) w Rzymie było możliwe dzięki współpracy polskiej i włoskiej policji mówi kom. Lidia Kowalska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy

Choć ucieczka z domu nie jest przestępstwem, istnieje prawdopodobieństwo, że sprawie spektakularnej ucieczki nastolatków przyjrzy się sąd rodzinny. Okoliczności i powody, dla których para postanowiła uciec z domów rodzinnych, nie są jeszcze znane, jednak kuratorzy mają prawo sprawdzić, czy sytuacja w domach uciekinierów jest odpowiednia.

***

Zobacz również:

Polska największym homofobem Unii Europejskiej. I to już po raz trzeci z rzędu

"Tutaj kobiet nie zatrudniamy!". Szokujący raport o dyskryminacji