Naukowcy przyjrzeli się... modlitwie. Oto wnioski

Eksperci z zakresu zdrowia psychicznego stale namawiają nas do tego, by stres i niepokój zwalczać przy pomocy medytacji. Niektórzy specjaliści są tymczasem zdania, że podobne, a być może nawet korzystniejsze działanie, ma modlitwa. Skutecznie bowiem uspokaja i przywraca poczucie kontroli.

Zdjęcie Naukowcy porównali modlitwę do medytacji /123RF/PICSEL

W ostatnim czasie medytacja cieszy się zwiększonym zainteresowaniem. Nic w tym dziwnego - będąca skutkiem pandemii społeczna izolacja u wielu z nas wywołała problemy natury psychicznej.

Ograniczenie kontaktów z ludźmi, spędzanie większości czasu w domowym zaciszu i pojawiające się negatywne myśli na temat niepewnej przyszłości to w istocie groźna kombinacja, skutkująca zwiększonym niepokojem i stresem.

Eksperci stale przypominają, że skutecznym sposobem na redukcję lęku jest właśnie relaksująca i oczyszczająca umysł medytacja. Do grona miłośników tej formy radzenia sobie z psychicznym dyskomfortem należą też gwiazdy, które regularnie dzielą się z fanami własnymi medytacyjnymi technikami.

Okazuje się, że medytacja ma nie lada konkurencję. Niektórzy specjaliści przekonują bowiem, że podobnie zbawienny wpływ na nasz stan emocjonalny ma modlitwa. Mimo że dla świata nauki pozostaje ona wciąż wielką tajemnicą.

- Większość naukowców podchodzi sceptycznie do wszystkiego, co religijne. Badania nad modlitwą są w istocie trudne do przeprowadzenia. Jak bowiem ustalić, czy dla wszystkich uczestników jest ona tym samym? Czy uczeni mogą opierać się na własnych raportach? Nauka polega na testowaniu obserwowalnych procesów i mechanizmów. A modlitwa, niemal z definicji, wzywa do zaangażowania Boga czy też innej wyższej istoty, a więc czegoś wykraczającego poza granice naturalnego zjawiska - wyjaśnia Kevin Masters, profesor psychologii na Uniwersytecie Kolorado w Denver.

Biorąc pod uwagę te ograniczenia, nie da się w istocie oszacować, czy ulga psychiczna, jakiej doświadczają modlący się ludzie, wynika z pozbycia się ciężaru trosk, które powierzają wówczas Bogu, czy też jest ona rezultatem swego rodzaju interwencji metafizycznej istoty.