Okna będą szczelne jak nigdy. Polscy naukowcy podają przepis

"Najsłabszym ogniwem w izolacji cieplnej budynków są często okna. Ucieka przez nie nawet 10-50 proc. energii z ogrzewania mieszkań" - tłumaczy PAP dr hab. Bartłomiej Witkowski, profesor Instytutu Fizyki PAN.

Polscy naukowcy znaleźni jednak sposób na zatrzymanie ciepła w pomieszczeniach. Stworzyli projekt trwałego filtra, który nie przepuszcza promieniowania podczerwonego. Jest przezroczysty, a w związku z tym nie utrudnia widoczności i przepuszcza światło do mieszkań oraz domów.

"Są na rynku dwa dobre rozwiązania, które rzeczywiście przyczyniają się do oszczędności. Ich minusem jest jednak nietrwałość i to, że (...) muszą być nakładane na wewnętrzną część okien w kontrolowanych warunkach - dostęp do tlenu błyskawicznie je degraduje" - tłumaczy ekspert serwisowi Nauka w Polsce.

Powłoki, które zostały opracowane przez zespół prof. Witkowskiego składają się z nanowarstw domieszkowanego tlenku cynku i nanoszone są na okna metodą ALD - osadzania warstw atomowych. Eksperci zaznaczają, że zabezpieczenia mogłyby być nanoszone na szyby już w procesie produkcji okien. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by umożliwić klientom zakup wspomnianych filtrów solo. Właściciel mieszkania musiałby wówczas sam umieścić przezroczystą folię, na szybach w zamontowanych już oknach.

Przez szybę z naszą powłoką uciekać będzie do czterech razy mniej ciepła, niż przez taką samą szybę bez powłoki tłumaczy Bartłomiej Witkowski.

Kiedy powłoki wejdą w życie. Eksperci mówią o "gotowości wdrożeniowej"

Profesor Instytutu Fizyki PAN kierujący badaniami w rozmowie z PAP zaznacza, że opracowane powłoki są nie tylko skuteczne, ale także stosunkowo tanie w produkcji. Do ich wytworzenia potrzebny jest co prawda reaktor (dzięki niemu na szybach osadzane są odpowiednie nanowarstwy). Wspomniane reaktory nie są jednak niczym nowym, obecnie wykorzystuje się je między innymi do tworzenia powłok paneli fotowoltaicznych.

Innowacyjne rozwiązanie opracowane przez naukowców PAN pozwoliłoby Polakom zaoszczędzić sporo na ogrzewaniu. Kierujący badaniami Bartłomiej Witkowski zaznaczył, że "projekt osiągnął już gotowość wdrożeniową". Eksperci poszukują obecnie firm, zainteresowanych wdrożeniem i rozpowszechnieniem powłok na rynku.

